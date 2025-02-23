Названа лучшая десятиминутная тренировка для похудения

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую десятиминутную тренировку для похудения. Ее слова приводит Men Today.

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Для начала тренер рекомендовала делать отжимания с подтягиванием рук, наклоны вперед и берпи. Для последнего нужно выполнить приседание, после этого перейти прыжком в упор лежа, отжаться, вернуться в положение упор присев, и из него сделать прыжок, ставя ноги врозь, затем снова — приседание, отжимание и прыжок.

Следующими упражнениями станут прыжки в присед и обратная планка в статике. Последним упражнением Ротач назвала стул. Для его выполнения нужно принять положение приседа, расставив ноги на ширине плеч. Затем нужно задержаться в таком положении, соблюдая прямой угол в коленном суставе.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал берпи в числе упражнений, которые позволят эффективно тренироваться при нехватке времени. Он отметил, что новичкам упражнение может даваться тяжело, поэтому стоит стартовать с медленного выполнения.