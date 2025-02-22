Что такое кето-диета и при каких условиях она эффективна

Кето-диета — одна из самых популярных систем питания, которой придерживаются звезды, знаменитости, блогеры, пользователи соцсетей. Существуют даже группы, участники которых делятся рецептами, положительными отзывами и невероятными результатами похудения. Однако все не так просто и безопасно.

«Красный Север» расскажет, что представляет собой кетогенная диета, что на ней можно есть и подойдет ли она тем, кто занимается спортом.

Что такое кето-диета

Кето-диета — это система питания, которая предусматривает полный или почти полный отказ от углеводов. Потреблять нужно только продукты, содержащие белки и жиры. Это делается для того, чтобы довести организм до состояния кетоза, когда жиры превращаются в свободные жирные кислоты, а после этого — в кетоновые тела, которые организм начинает использовать вместо углеводов.

Также считается, что кето-диета может привести к значительному снижению уровня сахара в крови и уровню инсулина.

Виды кето-диеты

Существует несколько видов кето-диет:

Стандартная кето-диета — диета с очень низким содержанием углеводов, умеренным содержанием белка и высоким содержанием жиров. Обычно содержит 70% жира, 20% белка и только 10% — углеводов.

— диета с очень низким содержанием углеводов, умеренным содержанием белка и высоким содержанием жиров. Обычно содержит 70% жира, 20% белка и только 10% — углеводов. Циклическая кето-диета — включает периоды повторного питания с высоким содержанием углеводов. Например, пять кето-дней, затем два дня — с высоким содержанием углеводов.

— включает периоды повторного питания с высоким содержанием углеводов. Например, пять кето-дней, затем два дня — с высоким содержанием углеводов. Целевая кето-диета — позволяет добавлять углеводы во время тренировок.

— позволяет добавлять углеводы во время тренировок. Кето-диета с высоким содержанием белка похожа на стандартную, но включает больше белка. Соотношение часто составляет 60% жира, 35% белка и 5% углеводов.

Кстати, стандартная версия кето-диеты является наиболее изученной и рекомендованной.

Преимущества кето-диеты для здоровья

Экспертные исследования показывают, что кето-диета не только помогает привести вес в норму, но и положительно влияет на здоровье. Уменьшает жировые отложения. Поддерживает уровень хорошего холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови. Уменьшает симптомы болезни Альцгеймера и замедляет ее прогресс.

Исследования также показали, что кето-диета может уменьшить судороги у детей с эпилепсией.

Что можно и нельзя на кето-диете: список продуктов

Меню кето-диеты состоит из продуктов, содержащих белки и жиры.

Разрешенные на кето-диете продукты:

яйца;

мясо;

рыба;

морепродукты;

зеленые овощи;

грибы;

орехи, семена;

растительное масло;

молочные продукты.

Запрещенные на кето-диете продукты:

фрукты;

полуфабрикаты;

хлеб;

выпечка;

сладости;

крахмалистые овощи: картофель, свекла, батат, морковь, топинамбур и другие;

сухофрукты;

алкоголь.

Иногда разрешается потреблять небольшое количество углеводов в виде каш, овощей или несладких фруктов.

На кето-диете последний прием пищи за день должен быть не позднее, чем за три часа до сна. Как правило, кето-диеты придерживаются в течение трех месяцев.

Меню кето-диеты на неделю

Примерное меню на неделю для тех, кто хочет придерживаться кето-диеты.

Понедельник

Завтрак: яичница с помидорами.

Обед: куриный салат с оливковым маслом, сыром фета, оливками и гарниром.

Ужин: лосось со спаржей, приготовленные на сливочном масле.

Вторник

Завтрак: яйцо, помидор, базилик и омлет со шпинатом.

Обед: миндальное молоко, арахисовое масло, шпинат, какао-порошок и молочный коктейль со стевией и нарезанной клубникой.

Ужин: сырное тако.

Среда

Завтрак: пудинг с ореховым молоком, кокосовой стружкой и ежевикой.

Обед: салат из креветок с авокадо.

Ужин: свиные отбивные с сыром пармезан, брокколи и салатом.

Четверг

Завтрак: омлет с авокадо, сальсой, перцем, луком и специями.

Обед: горсть орехов и палочки сельдерея с гуакамоле и сальсой.

Ужин: курица, фаршированная соусом песто и сливочным сыром, и гарнир из жареных кабачков.

Пятница

Завтрак: греческий цельномолочный йогурт без сахара, с арахисовым маслом, какао-порошком и ягодами;

Обед: тако с салатом из говяжьего фарша и сладким перцем.

Ужин: цветная капуста и овощная смесь.

Суббота

Завтрак: блины со сливочным сыром и жареными грибами.

Обед: салат из кабачков и свеклы.

Ужин: белая рыба, приготовленная в оливковом масле с капустой и поджаренными кедровыми орешками.

Воскресенье

Завтрак: яичница с грибами.

Обед: курица с кунжутом и брокколи.

Ужин: спагетти и тыква.

Возможные побочные эффекты кето-диеты

Хотя кето-диета, обычно, считается безопасной для большинства людей, во время адаптации могут возникнуть некоторые побочные эффекты:

чувство голода;

проблемы со сном;

тошнота;

дискомфорт в системе пищеварения;

снижение физической работоспособности.

Кроме того, кето-диета может изменить водный и минеральный баланс тела, поэтому стоит проконсультироваться с врачом и добавить в рацион витамины и специальные добавки.

Что важно знать

Стоит понимать, что любая диета создана, прежде всего, для использования в медицинских целях. Также и кето-диета — лечебный протокол питания, который должен назначать врач. Она была создана для пациентов, которые имеют нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Паркинсона.

Согласно адептам кето-диеты, она эффективна для похудения и даже лечения многих болезней, например, инсулинорезистентности. Если почитать отзывы, то может сложиться впечатление, что кето-диета — это чудодейственное средство, которое решит все проблемы. Но, чтобы довести организм до состояния кетоза, нужно снизить уровень сахара в крови до минимума и удерживать его низким в течение нескольких дней. А это опасно для людей с сахарным диабетом. Также, низкий уровень углеводов негативно сказывается на умственной деятельности, это снижает внимание, концентрацию, влияет на память.

Кроме того, вводить организм в состояние кетоза необходимо под присмотром специалистов, с контролем уровня кетоновых тел в крови. Ведь при очень высоком уровне кетоновых тел в организме начинаются процессы окисления, что иногда может приводить к состоянию комы.

Тем, кто занимается спортом, также нежелательно увлекаться кетогенной диетой. Дело в том, что для тренировок организм нуждается в углеводах. Если их не получать, мышцы останутся без энергии для физических нагрузок. Именно поэтому при кето-диете противопоказаны силовые упражнения, которые для многих спортсменов являются ключевыми.

Благодаря кетогенной диете действительно можно похудеть. Но придерживаться ее следует только под контролем специалиста и — если для этого есть врачебные назначения. Не стоит самостоятельно и без предварительного обследования полностью исключать углеводы из рациона. Лучше просто заменить быстрые углеводы на медленные, отказаться от вредной пищи. А для спортсменов ничто не заменит полноценного и здорового питания.