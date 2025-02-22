Диетолог Мещерякова посоветовала не сочетать сладкие блины с рядом напитков

Врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала не сочетать сладкие блины с некоторыми напитками.

В беседе с газетой «Известия» диетолог отметила, что следует исключить приём блинов с холодным молоком и сладкими газированными напитками.

По словам специалиста, такое сочетание может привести к болям, резям, тяжести в животе, снизит перистальтику.

«Для комфортного пищеварения рекомендуется употреблять блины с горячими напитками: чёрным, зелёным или травяным чаем», — добавила эксперт.

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