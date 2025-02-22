Как умные маршруты здоровья укрепляют иммунитет

Уже много лет знаменитый на всю страну кардиохирург Лео Бокерия не только спасает пациентов с больным сердцем, но и рассказывает - причем на собственном примере - как могут помочь себе здоровые люди. Проект возглавляемой академиком Бокерия Лиги здоровья нации "Человек идущий" нацелен на то, чтобы оторвать людей от дивана и побудить их проводить больше свободного времени в движении.

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И это удалось: в ежегодном соревновании "Кто больше пройдет" участвуют десятки тысяч человек по всей стране. А теперь Бокерия, которому в конце декабря исполнилось 85 лет, продвигает следующий проект - "Каждому муниципалитету - умный маршрут здоровья".

Что это за маршруты и почему они "умные", корреспондент "Российской газеты" побеседовала с президентом "Лиги здоровья нации", почетным президентом НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академиком РАН Лео Бокерия.

Лео Антонович! Расскажите о проекте, что представляют собой "маршруты здоровья"?

Лео Бокерия: Начнем с главного. Одна из основных национальных целей - увеличение продолжительности здоровой жизни граждан. Это невозможно без широких популяционных программ по формированию здорового образа жизни, значит, нам совершенно необходимо развивать физкультуру на муниципальном уровне, я в этом абсолютно уверен.

В одном из указов президента поставлена задача создавать условия "для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом", а также "повысить к 2030 году уровень удовлетворенности людей условиями для занятий физкультурой".

Наш проект как раз про это. Я не раз говорил, что на сегодняшний день для подавляющего большинства людей в среднем и старшем возрасте самый доступный, самый безопасный и самый эффективный способ повысить свою физическую активность - это ходьба.

Это подтверждает и наша статистика. В межмуниципальных соревнованиях по ходьбе в рамках наших проектов за три года приняло участие более 47 000 человек, и люди в зрелом и пожилом возрасте составляют 61% от общего числа участников.

В другом нашем проекте "Человек идущий", который проводится при поддержке Минспорта России уже пять лет, количество участников растет год от года. В 2019 году, когда мы только начинали, было 43 муниципальных команды, а в прошлом году - 532, количество команд пенсионеров выросло с 26 до 140, "смешанных" разновозрастных команд - с 85 до 375. Количество участников среднего и старшего возраста - 56%. Так что проект актуален и популярен. Надо просто создавать людям условия.

Об этом, кстати, говорят и сами участники в своих письмах команде проекта, и в чатах. Проект не случайно в свое время вошёл в каталог практик, отвечающих концепции "Активного долголетия" нацпроекта "Демография".

В Минспорте, других заинтересованных организациях говорят, что нужно развивать городскую среду, делая ее не только безбарьерной (удобной для всех), но и предоставляющей разнообразные возможности для спорта. Это и развитие умных площадок, и устройство дорожек для бега и ходьбы, "троп здоровья". Вы согласны с этим трендом?

Лео Бокерия: Совершенно согласен. Это очевидный факт. На примере Москвы и многих других городов видно: если создать велосипедные дорожки, появятся велосипедисты, если построить роллердромы - на них придут роллеры, на площадках для баскетбола, волейбола будут собираться команды единомышленников.

Понятно, что все эти маршруты и площадки должны соответствовать современным требованиям и уровню цифровых возможностей. Неслучайно с этого года наш проект стал называться "Каждому муниципалитету - умный маршрут здоровья". В рамках проекта мы сняли видеоролики с рекомендациями от наших экспертов по ходьбе, сняли разминки и зарядки, советы по ведению ЗОЖ и т.д. Эти ролики разместили на интернет-ресурсе проекта, а на маршруты отправили антивандальные таблички с QR-кодами для доступа к роликам. Там специальные записи для старта, середины маршрута и финиша.

Что еще нового появилось в проекте в последнее время?

Лео Бокерия: Эта сторона проекта не совсем новая, мы как-то почти не озвучивали ее нигде, но она действительно важная. Мы же социально ориентированная организация и с самого создания занимаемся вопросами охраны здоровья и формирования ЗОЖ.

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов, потому мы прислушиваемся к высказываниям, поручениям президента в нашей сфере. В одном из поручений правительству отмечалось, что задача создания спортивно-досуговой инфраструктуры особенно остро стоит для малых городов и населенных пунктов. Мы это помним и учитываем в нашей работе.

В нашем проекте из 100 участников 65 составляют малые города и поселения. На последний проект на 2024-2025 гг. мы получили более 240 заявок от муниципалитетов.

При общей благоприятной тенденции благоустройства муниципальных территорий даже в больших городах дефицит обустроенных пешеходных оздоровительных маршрутов очевиден. Даже если дорожки в парковых (городских, рекреационных) зонах и проложены, в подавляющем большинстве они не обеспечены навигационно-оздоровительной информацией. Нет информации о комплексах упражнений, советов по питанию, консультаций по психологическому благополучию и со специалистами ЗОЖ, доступных через QR-коды.

А мы все это делаем: и специалистов обучаем, и информацию качественную предоставляем, сейчас уже и консультации дистанционно даем (пока по питанию и психологическому состоянию). При этом доступная, понятная, наглядная информация о параметрах и оптимальном режиме двигательной активности очень важна, особенно, если мы говорим о людях с какими-либо диагнозами. По сути, мы адаптируем к городской среде практику терренкуров (метод лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы путем ходьбы по специально организованным тропам, восхождений в гористой местности и т.д. - прим. "РГ"), которую применяют в санаториях и профилакториях.

А из нового - в этом году были новые соревнования. Обычно мы проводили межмуниципальные или открытые межмуниципальные соревнования по ходьбе, поскольку работаем с муниципалитетами. Но в этом году мы к ним добавили и семейные, и традиционный Новогодний марафон в индивидуальном зачете. Его особенность в том, что он проходит без ограничения количества шагов в день. Обычно для командных соревнований мы выставляем потолок в 25 000 шагов в день. Трудность в том, чтобы всей командой держать высокие результаты в течение месяца. В этих соревнованиях мы не гонимся за рекордами, для нас важнее систематичность и отсутствие рисков для здоровья.

Но есть люди, которые хотят себя проверить на максимальные нагрузки и выносливость. По просьбе таких энтузиастов мы и проводим два раза в год индивидуальные соревнования без ограничения шагов. Это серьезный вызов, и мы всегда предупреждаем людей, что участвовать в таких марафонах можно только при отсутствии противопоказаний по здоровью.

Так вот, в соревнованиях проекта приняло участие 16 392 человека, а если считать акции "10 000 шагов к жизни", которые мы организовали в рамках проекта для привлечения людей на маршруты здоровья, и весной на День здоровья, и осенью на День сердца, то в общей сложности в мероприятиях проекта участвовало более 132 000 человек. Это мы считаем тех, кто зарегистрировался и принял участие в соревнованиях.

А на практике наши акции собирают до миллиона человека, присоединяются спонтанно участники, которые приходят прямо в день мероприятия и проходят символические 10 000 шагов.

В рамках проекта проходят обучение инструкторы ЗОЖ, кто эти люди?

Ле Бокерия: Мы собираем заявки от каждого муниципалитета - участника проекта на обучение трех активистов ЗОЖ за счет гранта. В этом году прошло обучение 150 человек. Обычно это общественники-энтузиасты, любители ходьбы. Они не получают денег за эту работу, их смело можно назвать волонтерами ЗОЖ.

С ними проводится установочный вебинар о роли и функциях инструкторов ЗОЖ в проекте. Затем они проходят дистанционную обучающую программу по работе с населением. Эта программа создана специалистами Сеченовского Университета и Российского Государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Кстати, в этом году практический курс дополнился видеоматериалами, роликами, с которыми инструкторы смогут работать на маршрутах. Это тоже новое наполнение проекта.

И кроме того, мы еще издаем памятки для инструкторов ЗОЖ, где собраны материалы последних научных исследований о влиянии ходьбы и ЗОЖ на здоровье.

Я знаю, что маршруты, подготовленные в муниципалитетах-участниках вашего проекта, вносятся в Единый реестр маршрутов здоровья Российской Федерации. Для чего это нужно?

Лео Бокерия: Идея в общем висела в воздухе. Как только мы поняли, что маршруты начали стихийно открываться во время наших акций "10 000 шагов к жизни", пришлось как-то унифицировать и систематизировать этот процесс. От нас стали просить рекомендации по их обустройству. Мы разработали методические рекомендации и затем анкету маршрута с указанием его основных параметров. Эти параметры в цифровом виде входят в ID маршрута и указываются в паспорте. Для учета маршрутов стали вести реестр. Все это в итоге вылилось в целую систему паспортизации, фиксации схем маршрутов, распределение их по категориям сложности, созданию интерактивной карты.

Мы действительно хотим, чтобы в каждом муниципалитете страны был создан маршрут здоровья. Чтобы вдоль каждого из них были оборудованы малые спортивные площадки. И чтобы все маршруты были занесены в Единый реестр. Тогда любой человек, куда бы он ни приехал, сможет в своем телефоне открыть мобильное приложение "Человек идущий" с реестром маршрутов и посмотреть, где есть такой маршрут, какие инструкторы ЗОЖ на нем работают, связаться с ними, прийти к ним и позаниматься в свое удовольствие и для своего здоровья.

Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью. Не устаю повторять, что пространство, окружающее нас, должно быть дружественным здоровью. Нужно просто приложить некоторые усилия. В этом сезоне мы сделали еще один шаг вперед - в 2025-26 годах еще 50 муниципалитетов создадут свои умные маршруты здоровья. Фонд президентских грантов поддержал нашу заявку. И мы им в этом поможем.

Лео Антонович, примите поздравления с вашим 85-летием. Сил Вам, энергии и выполнения всего задуманного.

Справка "РГ"

Проект "Каждому муниципалитету - умный маршрут здоровья" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов с 2020 года и направлен на формирование здорового образа жизни, создание умных маршрутов здоровья, развитие современной доступной инфраструктуры для выбора и ведения ЗОЖ в каждом муниципалитете.

Найти ближайший к вам маршрут здоровья можно в едином реестре.