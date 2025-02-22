Перечислены популярные суеверия беременных

Медики роддома №1 в Нижнем Новгороде назвали популярные суеверия беременных. Их слова передает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в соцсетях.

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Топ‑5 возглавило суеверие о том, что беременной нельзя брать кошку на руки. Считается, что это может привести к появление множества врагов у ребенка. Эксперт считает, что суеверие необоснованно.

Алексей Никонов советует ограничивать лишь общение с чужими питомцами, которые могут переносить опасную инфекцию токсоплазмоз, которая приводит к рискам пороков внутреннего развития плода.

Второе суеверие в списке — «Нельзя отказывать в еде беременным». С этим утверждением эксперт согласился, напомнив, что нормальная прибавка в весе во время беременности – это профилактика акушерских и перинатальных осложнений.

«Хочется селедку с молоком – ешьте, только убедитесь в свежести продуктов», — пишет Никонов.

Утверждение о том, что если сидеть во время беременности нога на ногу, у малыша будут кривые ноги, эксперт опроверг. По его словам, такая поза чревата только нарушением кровообращения в нижних конечностях и органах малого таза женщины, но на ноги малыша никак не повлияет.

Примету, запрещающую беременным стричь волосы, Никонов назвал безнадежно устаревшей.

«Главное – не вдыхать испарения от краски, а помещения для окрашивания должно хорошо проветриваться», — пояснил он.

Замкнуло топ‑5 суеверие, которое живо до сих пор: рожают женщины только с распущенными волосами.

«Если они стянуты в резинку или заплетены в косу – акушерка попросит распустить их. Считается, что так роды проходят легче и быстрее. Возможно, тут момент психологический: из собранного, «тугого» состояния переходим в естественное, расслабленное», — добавил эксперт.

Также Алексей Никонов составил топ‑5 примет и суеверий акушеров-гинекологов. У специалистов не принято желать спокойной ночи или легкого дежурства. Считается, что это может привести к напряженной работе.

Также у акушеров очень точно работает закон парных случаев. Если произошёл сложный и нетипичный клинический случай — скоро произойдет второй такой же.

Самыми сложными для гинекологов пациентами становятся сами врачи. Считается, что у них всегда нетипичная реакция на лекарства и необычные симптомы.

Кроме того, акушеры верят, что если имя для малыша уже придумано, то роды проходят быстрее. А у некоторых акушерок есть разные костюмы для встречи девочек и мальчиков.