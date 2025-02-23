Названы продукты, снижающие риск заболеваний сердца и сосудов

Ученые из Университета Сан-Паулу представили результаты масштабного исследования, в котором изучалось влияние особенностей диеты на развитие метаболического синдрома. Ученые установили, что продукты, содержащие много полифенолов, могут снижать риск развития этого состояния почти на четверть. Полифенолы в большом количестве присутствуют во фруктах, орехах, семенах и злаках, кофе, какао и чае.

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В исследовании участвовали 6387 человек (из них более четырех тысяч — женщины), средний возраст респондентов составил 49,8 года, наблюдения проводились в среднем в течение восьми лет. Ученые проанализировали связь между употреблением продуктов, содержащих полифенолы (в частности, вина, кофе, шоколада и фруктов), с вероятностью развития метаболического синдрома. Это патологическое состояние характеризуется наличием избыточной массы тела, повышенного давления, нарушением обмена холестерина и инсулинорезистентностью. Метаболический синдром может стать причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта, у женщин это состояние в ряде случаев приводит к бесплодию. Кроме того, метаболический синдром ассоциируется с повышенным риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам одного из авторов работы, полученные результаты безусловно подтверждают тезис о том, что приверженность диете, в которой содержится много продуктов, богатых полифенолами, может быть верной стратегией, поскольку позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает предотвратить возникновение метаболического синдрома.

Наиболее ощутимый эффект показала диета с большим содержанием катехинов (флаванолов) — эти соединения присутствуют в чае, какао, вине. Вероятность развития метаболического синдрома у людей, употреблявших много флаванолов, была ниже на 20%. Шоколад помогал сократить аналогичный риск на 10%. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Journal of Nutrition.

Ранее врач-кардиолог рассказал, кому опасно пить кофе. Иосиф Шубитидзе отметил, что этот напиток лучше не употреблять людям, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кофеин может вызвать повышение артериального давления. Кроме того, он усугубляет проявления гастрита и язвы. Не рекомендуется пить кофе и тем, кто мучается от бессоницы.

Также диетолог Дарья Русакова объяснила, почему не стоит допивать ранее заваренный чай. Состав напитка со временем меняется: чай портится, в нем могут размножиться бактерии, ухудшаются вкусовые показатели напитка, выпадает осадок, отметила специалист. В день не следует выпивать больше четырех чашек чая.