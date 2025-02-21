Диетолог рассказал о полезных свойствах имбиря

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о полезных свойствах имбиря.

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«Исследования биологических свойств имбиря показали, что он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, имбирь позволяет легче перенести насморк, кашель, снизить жар.

Также он разжижает кровь и снижает давление, что помогает людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В то же время к приёму корня имбиря с осторожностью следует относиться людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта, отметила Круглова.

«Особенно в период обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и гастродуодените. Тогда мы специю исключаем, но в период ремиссии она может быть вновь использована», — добавила эксперт.

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