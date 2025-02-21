Почему вам стоит добавить в рацион финики

Некоторые считают, что употребление двух фиников в день может помочь контролировать уровень сахара в крови, снизить уровень холестерина, улучшить пищеварение. Но так ли это на самом деле?

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Финики содержат множество основных микроэлементов, отмечает Хайди Сильвер, доктор философии, сертифицированный диетолог, директор Центра диетологии Вандербильта, состава тела и метаболизма человека. Эта пища — хороший источник клетчатки, кальция, магния, калия, ниацина, фолиевой кислоты, витамина А, бета-каротина и лютеина, селена. Главное — следить за размером порций.

В некоторых исследованиях говорится, что употребление фиников снижает уровень холестерина и триглицеридов. Тем не менее доказательства этого всё ещё недостаточно убедительны.

Главное отличие фиников от сладких газированных напитков или других обработанных пищевых продуктов в том, что в них много клетчатки. Она замедляет всасывание глюкозы в кровоток. Это вызывает меньший скачок уровня сахара в крови.

Также финики полезны для кишечника, поскольку содержат клетчатку. Однако употреблять их нужно с другими продуктами, богатыми клетчаткой: с листовой зеленью, некрахмалистыми овощами, бобовыми, орехами, семенами и цельными зёрнами.

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