Какой симптом может указывать на проблемы с алкоголем

Употребление алкоголя может вызывать неожиданные побочные эффекты, один из которых — заложенность носа. Этот симптом может свидетельствовать о наличии аллергии или непереносимости алкоголя, предупреждают специалисты Cedars Sinai.

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Подобные реакции связаны с иммунной системой организма, реагирующей на компоненты напитков. Аллергия на алкоголь проявляется сразу после употребления напитка и может включать такие симптомы, как покраснение кожи, насморк и затруднённое дыхание. Непереносимость алкоголя, в свою очередь, связана с нарушениями пищеварения и схожими проявлениями.

Эксперты подчёркивают, что если вы заметили у себя такие симптомы после употребления алкоголя, важно проконсультироваться с врачом.