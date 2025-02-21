Врач дал советы по правильному питанию офисным работникам

Гастроэнтеролог Алия Усеева рассказала, как правильно питаться офисным работникам. Ее рекомендации приводит портал «Здоровое питание».

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Усеева отметила, что типичное для офисных работников питание: кофе с булочкой на завтрак, пицца на обед и блюдо из службы доставки на ужин, — может становиться причиной развития гастрита. По этой причине доктор посоветовала им пересмотреть подход к питанию.

На завтрак она порекомендовала есть питательные блюда, которые могут насыщать энергией на несколько часов, например, омлет с овощами. На обед же Усеева призвала есть белковые блюда, такие как курица на гриле или рыба с овощами.

«А вот перекусы из сладостей заменить на орехи, йогурт или сухофрукты. Даже в офисе можно питаться правильно, стоит лишь начать немного планировать меню», — дала совет врач.

Врач также добавила, что важно отдавать предпочтение чистой воде, а не кофе, реже выбирать фастфуд, не пропускать завтрак, а также есть регулярно.

«Легкие перекусы каждые три-четыре часа избавляют от переедания и проблем с желудком», — заверила она.

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