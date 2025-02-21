В каком возрасте уже не стоит становиться на коньки

Катание на коньках помогает поддерживать физическую активность и укреплять мышцы, однако с возрастом риски травм действительно увеличиваются. Особенно это касается людей старше 40-50 лет, когда начинаются естественные изменения в костной ткани, и у некоторых развивается остеопороз. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач высшей категории, травматолог-ортопед флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Виталий Скакун.

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«Для женщин на коньки стоит становиться с осторожностью после 40 лет, особенно в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена, что приводит к уменьшению плотности костей. Это делает кости более хрупкими и повышает риск переломов даже при незначительных падениях. Поэтому женщинам после 40 лет я рекомендую перед началом занятий на коньках проконсультироваться с врачом и, при необходимости, пройти денситометрию (исследование плотности костной ткани)», — объяснил доктор.

У мужчин остеопороз развивается позже, обычно после 50 лет, но это не значит, что риски отсутствуют. С возрастом кости становятся менее прочными, а мышцы и связки теряют эластичность, что увеличивает вероятность травм.