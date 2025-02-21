Названы лучшие продукты для здоровья желчного пузыря

Карли Харт, зарегистрированный диетолог из Монтаны, отмечает: продукты с высоким содержанием клетчатки поддерживают работу желчного пузыря. Они предотвращают образование камней в желчном и помогают пищеварению. Вот какая это может быть пища.

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Листовая зелень. Шпинат, кудрявая капуста, мангольд богаты магнием и клетчаткой. Эти вещества регулируют выработку желчи и снижают риск образования камней в желчном пузыре.

Авокадо. Оно содержит много полезных мононенасыщенных жиров, которые поддерживают выработку желчи и не перегружают пищеварительную систему. Также авокадо богато клетчаткой, калием и антиоксидантами, уменьшающими воспаление.

Чечевица. Она легко усваивается, поэтому станет прекрасной альтернативой жирным животным белкам. В одной чашке чечевицы — около 15 г клетчатки.

Яблоки. В их составе есть пектин. Это тип растворимой клетчатки, которая полезна при избытке холестерина в пищеварительном тракте.

Свёкла. Клетчатка, бетаин и антиоксиданты в ней поддерживают выработку желчи, уменьшают воспаление, способствуют здоровому пищеварению.

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