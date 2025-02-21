Названы полезные и вредные свойства семян чиа

Эксперт по питанию назвала 3 полезных свойства и 3 побочных эффекта семян чиа
Диетолог Мелисса Нивес рассказала о полезных свойствах и потенциальных побочных эффектах семян чиа. Этот популярный суперфуд богат клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, белками, минералами и антиоксидантами.
Полезные свойства:
- Помощь в контроле диабета. Семена чиа могут снижать уровень сахара в крови, способствуют уменьшению веса и объёма талии у людей с диабетом второго типа.
- Нормализация артериального давления. Регулярное употребление семян чиа может снизить повышенное давление.
- Улучшение состояния при стеатозе печени. Семена чиа показали положительные результаты в улучшении состояния печени у пациентов с метаболическими нарушениями.
Несмотря на огромную пользу для здоровья, у семян чиа есть и побочные эффекты. Среди них:
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом: увеличение потребления клетчатки может вызвать вздутие живота, спазмы и метеоризм;
- Аллергические реакции: затруднённое дыхание, зуд и сыпь;
- Редкие побочные эффекты: продукт может оказать влияние на артериальное давление, уровень сахара в крови и свёртываемость крови, что иногда приводит к гипотонии, гипогликемии и сильным кровотечениям.
Мелисса Нивес отмечает, что перед введением семян чиа в рацион следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергия.