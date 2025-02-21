Названы полезные и вредные свойства семян чиа

Диетолог Мелисса Нивес рассказала о полезных свойствах и потенциальных побочных эффектах семян чиа. Этот популярный суперфуд богат клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, белками, минералами и антиоксидантами.

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Полезные свойства:

Помощь в контроле диабета. Семена чиа могут снижать уровень сахара в крови, способствуют уменьшению веса и объёма талии у людей с диабетом второго типа. Нормализация артериального давления. Регулярное употребление семян чиа может снизить повышенное давление. Улучшение состояния при стеатозе печени. Семена чиа показали положительные результаты в улучшении состояния печени у пациентов с метаболическими нарушениями.

Несмотря на огромную пользу для здоровья, у семян чиа есть и побочные эффекты. Среди них:

Проблемы с желудочно-кишечным трактом: увеличение потребления клетчатки может вызвать вздутие живота, спазмы и метеоризм; Аллергические реакции: затруднённое дыхание, зуд и сыпь; Редкие побочные эффекты: продукт может оказать влияние на артериальное давление, уровень сахара в крови и свёртываемость крови, что иногда приводит к гипотонии, гипогликемии и сильным кровотечениям.

Мелисса Нивес отмечает, что перед введением семян чиа в рацион следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергия.