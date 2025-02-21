Нутрициолог напомнил о важности жиров в рационе

Профессиональный тренер фитнес-клуба DDX Fitness, нутрициолог Артем Опальницкий заявил, что отказываться от жиров в рационе, считая, что они вредны – ошибка.

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Эксперт в беседе с «Южным Федеральным» отметил, что жиры принимают участие в синтезе гормонов, усвоении витаминов (A, D, E, K), а также обеспечивают долгосрочный запас энергии. Однако следует внимательно относиться к их источникам. Между животными и растительными жирами есть большая разница.

В рацион обычно предлагают добавить больше растительных жиров. Однако животные жиры необходимы организму, чтобы сохранить целостность клеточных мембран, синтезировать стероидные гормоны и снабжать энергией в условиях дефицита углеводов.

Опальницкий подчеркнул, что бесконтрольно употреблять жирную пищу нельзя. Это может привести к повышению показателя «не хорошего» холестерина и росту риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно рекомендациям ВОЗ, жиры должны составлять 20-35% от калорийного содержания рациона. При этом животные жиры - не более 10% от общего количества калорий. Если человек потребляет две тысячи килокалорий в день, то у него должно быть не более 20 грамм животного жира, подсчитал эксперт.

Лучшими источниками животных жиров являются говядина, сливочное масло, свиное сало, яичный желток, свинина. Указанные продукты богаты витаминами и минералами.

Опальницкий заявил, что животные жиры могут быть частью здорового рациона, если употреблять их разумных объемах, сочетая их с овощами и цельнозерновыми продуктами. Сбалансированный рацион является ключом к здоровью и хорошему самочувствию, заключил фитнес-тренер.

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