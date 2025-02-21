Врач Чернышова: стресс может быть причиной частых простуд

Стресс является одной из главных причин частых простуд. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Врач уточнила, что дети в норме должны болеть не чаще восьми раз в год, взрослые - четырех раз. "Стресс характеризуется тем, что в момент опасности организм настроен на выживание - надо бежать, спасаться или отражать нападение. И в эти моменты он просто отключает второстепенные функции, направляя все силы на борьбу с опасностью. Если вы переживаете любой стресс, то иммунитет, который в этом случае считается второстепенной функцией, ослабевает", - отметила Чернышова. По ее словам, снизить защитные силы иммунитета также может недостаток сна, если такое происходит на регулярной основе. Кроме того, простуды могут учащаться из-за нехватки железа и витамина D, заключила эксперт. Врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что в отличие от гриппа, который начинается стремительно, простуда развивается медленно. Сначала возникает слабость и начинает першить в горле, а затем могут появиться кашель, насморк, головная боль и повышение температуры.