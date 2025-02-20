Почему мужчинам особенно полезна рыба

Мужчинам особенно полезна рыба. Диетолог в программе «Сегодня утром» на «Каскаде» рассказала, почему именно сильная половина человечества так нуждается в морепродуктах.

Мужчины чаще всего едят солёную или копчёную рыбу, при этом пренебрегают слабосолёными морепродуктами или морепродуктами на пару. Таким образом, они недополучают целый ряд важных элементов. От этого и страдают артериальной гипертензией.