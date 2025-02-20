На каком масле лучше жарить еду

Не секрет, что жареная пища наиболее вредна для организма, но несмотря на это, данный способ приготовления еды по-прежнему остается достаточно популярным в России. Как свести к минимуму риск для здоровья и на каком масле все же лучше пожарить мясо, овощи или рыбу рассказала в интервью радио Sputnik нутрициолог Наталия Титовченко.

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По словам диетолога, наиболее предпочтительнее использовать для жарки насыщенные жиры, к которым относятся топленое сливочное масло, масло кхи, а также смалец, который можно вытопить, например, из свиного сала или утиного жира. При этом не все знают, что кокосовое масло, которое в последнее время часто упоминается в негативном контексте, также входит в группу насыщенных жиров с самой высокой точкой дымления, порой достигающей 200 градусов.

«Точка дымления – это температура, при которой масло начинает гореть и выделять очень опасные для организма человека вещества. Они называются – конечные продукты гликации и способствуют старению организма, могут увеличить риск возникновения таких серьезных заболеваний, как заболевания сердечно- сосудистой системы, сахарный диабет второго типа, болезнь Альцгеймера», – уточнила Титовченко.

По мнению собеседницы радио Sputnik, ситуация с растительными маслами несколько сложнее, поскольку некоторые из них абсолютно неприменимы для жарки. Причем наибольший вред в этом аспекте может нанести рафинированное масло, которое относится к трансжирам и не содержит никаких полезных веществ. Для его замены нутрициолог советует пользоваться маслом авокадо с достаточно высокой для растительных жиров точкой дымления.