Из чего приготовить полезные блины на Масленицу

Традиционным угощением на Масленицу являются блины, главный принцип которых состоит в балансе и умеренности. Гречневая мука способна сделать их более питательными, богатыми клетчаткой и микроэлементами, сообщила в беседе с "Газетой.ру" врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит.

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"Первое, на что стоит обратить внимание, – это выбор ингредиентов для блинов. Классические блины на молоке и пшеничной муке, конечно, вкусны, но не всегда полезны. Можно поэкспериментировать с разными видами муки", – сказала она. По словам врача, цельнозерновая мука также будет отличным вариантом, поскольку она содержит больше витаминов и минералов, чем обычная пшеничная высшего сорта.

Кроме того, специалист посоветовала уделять внимание начинке. Она не рекомендовала злоупотреблять сладкими и вместо большого количества сахара призвала отдать предпочтение свежим или замороженным ягодам, фруктам и натуральному меду.

"Отличным вариантом станут и несладкие начинки, такие как нежирный творог, смешанный с зеленью, тушеные овощи, грибы. Они разнообразят ваше праздничное меню и обогатят его полезными веществами", – отметила нутрициолог.

Вместе с тем, как подчеркнула Несвит, следует медленно пережевывать пищу и не торопиться, что позволит лучше почувствовать насыщение. Также важно пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет справиться с перевариванием пищи и поддерживать водный баланс, указала она.

"Московскую Масленицу" проведут более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве", оформленных в стиле русских сказок, с 21 февраля по 2 марта. Для посетителей подготовлены разнообразные народные забавы, метание валенка и приседание с коромыслом, предусмотрена фольклорная сценическая программа, а также кулинарные, ремесленные и творческие мастер-классы.