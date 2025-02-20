Почему полезно каждый день есть мясо

Мясо — это отличный источник высококачественного белка. Он помогает строить и восстанавливать ткани тела. Кроме того, в мясе много цинка и железа.

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Прежде всего, мясо полезно есть, поскольку оно даёт все незаменимые аминокислоты. Их организм может получить только через пищу. Также у белков мяса высокая биологическая ценность, то есть их большая часть используется организмом для удовлетворения потребностей.

Также в мясе содержатся полезные витамины и минералы. Это железо, цинк, витамины группы В. Последние нужны для превращения пищи в энергию, формирования красных кровяных телец.

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Однако не рекомендуется есть слишком много любой пищи или групп продуктов. В том числе и мяса.

Некоторые исследования демонстрируют, что употребление слишком большого количества красного или обработанного мяса повышает риск возникновения онкологии, особенно колоректального рака. Рекомендует есть менее 50 г в сутки: это снизит вероятность развития рака простаты, молочной железы или колоректального.

Также в красном мясе больше загрязняющих веществ из окружающей среды, чем в белом (птице). Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием мяса имеют самый высокий углеродный след.

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