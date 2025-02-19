Ученые назвали опасные болезни, которые предотвращает йогурт

Колоректальный рак занимает третье место по распространенности в мире, на него приходится более 10% всех диагнозов рака, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Факторы риска развития этого типа рака включают малоподвижный образ жизни, курение, ожирение, чрезмерное употребление алкоголя, высокое потребление обработанного мяса и недостаток фруктов и овощей в рационе. Однако здоровое питание с высоким содержанием клетчатки, включающее свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, кальций и молочные продукты, снижает вероятность развития колоректального рака.

Новое исследование, проведенное учеными из Mass General Brigham и опубликованное в журнале Gut Microbes, показало, что употребление йогурта может снизить риск некоторых типов колоректального рака.

Согласно исследованию, люди, которые съедали две или более порций йогурта с живыми бактериями в неделю, имели на 20% меньший риск развития опухолей.

Йогурт, содержащий пробиотики, в том числе штаммы Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, может укреплять иммунитет, улучшать здоровье кишечника и снижать риск заболеваний, включая рак, остеопороз, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые болезни.

Важно выбирать йогурты без добавленного сахара и искусственных ингредиентов. Натуральные йогурты богаты кальцием, витаминами и пробиотиками, которые могут положительно влиять на здоровье. Также для поддержания здорового микробиома кишечника рекомендуется включать в рацион другие ферментированные продукты, такие как кефир, кимчи, мисо и квашеная капуста.

Ранее сообщалось, что употребление натурального йогурта без лишних добавок на завтрак помогает снизить риск развития рака кишечника.