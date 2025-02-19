В России запустят проект по здоровому питанию

Общественная палата (ОП) РФ планирует запустить проект "Здоровое питание в каждую семью". Об этом сообщил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб на заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре.

"Сделаем проект "Здоровое питание в каждую семью". Задача проекта - чтобы у людей была информация о полезных продуктах", - сказал Гриб.

Он отметил, что сам возглавит этот проект. "Надо сделать так, чтобы у детей формировались правильные привычки питания, чтобы они покупали на свои карманные деньги полезные продукты", - добавил Гриб.

По его словам, в каждую региональную общественную палату будет направлено предложение о создании рабочих групп по здоровому питанию при профильных комиссиях.

"Наша задача - чтобы общественность вела эту работу на всех уровнях. Здоровое питание должны популяризировать и торговые сети. Полезные продукты должны занимать самые лучшие и видные полки в магазинах. И за этим надо вести контроль", - сказал Гриб.

Он отметил, что по итогам заседания будут подготовлены рекомендации для профильных министерств и ведомств, в частности, по разработке стандартов для готовой еды и продукции молочных кухонь.