В России запустят проект по здоровому питанию

ОП запустит проект "Здоровое питание в каждую семью"
Общественная палата (ОП) РФ планирует запустить проект "Здоровое питание в каждую семью". Об этом сообщил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб на заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре.
"Сделаем проект "Здоровое питание в каждую семью". Задача проекта - чтобы у людей была информация о полезных продуктах", - сказал Гриб.
Он отметил, что сам возглавит этот проект. "Надо сделать так, чтобы у детей формировались правильные привычки питания, чтобы они покупали на свои карманные деньги полезные продукты", - добавил Гриб.
По его словам, в каждую региональную общественную палату будет направлено предложение о создании рабочих групп по здоровому питанию при профильных комиссиях.
"Наша задача - чтобы общественность вела эту работу на всех уровнях. Здоровое питание должны популяризировать и торговые сети. Полезные продукты должны занимать самые лучшие и видные полки в магазинах. И за этим надо вести контроль", - сказал Гриб.
Он отметил, что по итогам заседания будут подготовлены рекомендации для профильных министерств и ведомств, в частности, по разработке стандартов для готовой еды и продукции молочных кухонь.
"По готовому питанию никаких стандартов пока нет. Это на совести производителя, а она - понятие гибкое, поэтому рекомендации подготовим и направим в ассоциации торговых сетей, органы исполнительной и законодательной власти", - сказал Гриб.