Семь продуктов-афродизиаков для мужчин

Рацион мужчины влияет не только на его самочувствие, работоспособность и выносливость, но и на уровень тестостерона, либидо и общее состояние организма. В природе существуют продукты, которые поддерживают мужскую силу, улучшают кровообращение, повышают энергию и даже помогают бороться со стрессом.

Эти продукты называют афродизиаками — они богаты витаминами, микроэлементами и активными веществами, которые влияют на гормональный баланс, кровообращение и нервную систему. Включая их в рацион, можно естественным образом поддерживать мужское здоровье, без стимуляторов и добавок. С нутрициологом Еленой Мухиной выяснили, какие продукты особенно полезны мужчинам.

Устрицы — источник цинка и тестостерона

Устрицы — это классика среди афродизиаков. Они содержат огромное количество цинка, который участвует в выработке тестостерона — главного мужского гормона.

«А еще — укрепляют нервную систему и снижают стресс, улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сосудов, стимулируют выработку тестостерона и повышают либидо», — объясняет эксперт. Альтернатива: если устрицы — не ваш вариант, цинк можно получить из тыквенных семечек, говядины, индейки и яиц.

Чеснок — для усиленного кровообращения

Мало кто считает чеснок афродизиаком, но он влияет на мужскую силу не хуже, чем дорогие препараты, поскольку улучшает циркуляцию крови, что важно для мужского здоровья. В чесноке содержится аллицин, который снижает уровень стресса и борется с воспалениями, повышает выносливость и общий тонус организма.

Орехи — мощный источник энергии

Это природный источник белков, здоровых жиров и важных микроэлементов.

«Они содержат аргинин — аминокислоту, которая улучшает кровоток и поддерживает сосуды в тонусе. Грецкие орехи — богаты омега−3, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, миндаль — содержит витамин Е, который улучшает выработку гормонов, а бразильский орех — лучший источник селена, который поддерживает здоровье простаты», — говорит нутрициолог.

Гранат — природная «Виагра»

Гранатовый сок улучшает кровообращение и повышает уровень тестостерона. В исследованиях гранат показал способность улучшать эректильную функцию и снижать воспаления. Кроме того, этот плод богат антиоксидантами, которые защищают сосуды, он улучшает циркуляцию крови и способствует естественной выработке тестостерона.

Авокадо — суперфуд для мужской силы

Его называют «плодом любви», и не просто так. Этот фрукт богат жирами, которые необходимы для выработки тестостерона. Этот фрукт улучшает работу сердца и сосудов, он богат калием, который поддерживает мышечный тонус и энергию, и содержит витамин Е, который улучшает кровоток.

Гречка — энергия и выносливость

Гречка — не только источник медленных углеводов, но и один из самых богатых белком и железом злаков. Эта крупа улучшает работу сосудов за счет рутина, долгое время дает чувство насыщения и поддерживает энергию, помогает восстанавливаться после физических нагрузок.

Горький шоколад — улучшает настроение и энергию

Это не просто десерт, а мощный стимулятор эндорфинов и либидо. В шоколаде содержится теобромин — вещество, которое бодрит и улучшает настроение, лакомство улучшает кровообращение за счет антиоксидантов. А еще он повышает уровень дофамина, гормона удовольствия. Только покупайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.