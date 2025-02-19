Какие продукты нужно есть, чтобы не поседеть рано

Появление седины можно предотвратить естественным путём. Для этого стоит есть больше фруктов, специй и овощей. Они полезны не только для здоровья, но и для сохранения красоты.

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Согласно исследованию университетов Нагоя и Тюбу в Японии, антиоксидант, который есть в некоторых известных фруктах, овощах и даже травах, может помочь предотвращению или сильному замедлению поседения волос.

Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Antioxidants. Эксперимент проводился на мышах на протяжении 16 недель. Во время эксперимента учёные давали испытуемым лютеолин, который является природным флавоноидом, содержащимся в продуктах. Части мышец его наносили на кожу, а другие ели его с пищей.

Ученые установили, что к концу 16-недельного эксперимента у мышей, которые получали лютеолин, было намного меньше седых волос, чем у других мышей, а также более здоровые стволовые клетки волосяных фолликулов.

В итоге, у мышей, которых мазали антиоксидантом, количество седых волос снизилось в два раза, у тех, которые получали его с пищей, снижение произошло на 25–30%. Мыши, получавшие плацебо, поседели 80%.

При наружном и внутреннем применении лютеолин оказывал антивозрастное действие на волосы.

Ученые считают, что когда-нибудь этот флавоноид войдет в состав средств для наружного применения, а пока неясно, какая дозировка будет безопасной для человека.

Лютеолин содержится в сельдерее, петрушке, перце (зеленый болгарский перец), брокколи, моркови, капусте, шпинате, луке репчатом, яблоках с кожурой, апельсинах, лимонах, чернике, ежевике, клубнике, клюкве, гранате, вишне, Грушах, винограде, тимьяне, розмарине, рошамшке, орегано, оливковом масле, темном шоколаде, арахисе, морских водорослях.

Во всех этих продуктах содержится лютеолин в достаточном количестве для того, чтобы количество седых волос на голове не увеличилось в ближайшем будущем, пишет Мойка78.

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