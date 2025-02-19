Так ли полезны безглютеновые продукты, как принято считать

Недавнее исследование, опубликованное в Plant Foods for Human Nutrition, выявило, что безглютеновые продукты обычно содержат меньше белка и больше сахара и калорий по сравнению с аналогами, содержащими глютен. Хотя при этом стоят в среднем дороже. Исследование сравнило безглютеновые продукты с их глютенсодержащими аналогами и показало, что многие предполагаемые преимущества безглютеновых продуктов — такие как контроль веса и управление диабетом — преувеличены, рассказывает Conversation.

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Оказалось, что многие безглютеновые продукты лишены пищевых волокон, белков и необходимых питательных веществ. Производители часто делают добавки, но добавление пищевых волокон в процессе производства может затруднять усвоение белков. Кроме того, безглютеновые продукты обычно содержат более высокий уровень сахара по сравнению с глютенсодержащими продуктами. Долгосрочное следование безглютеновой диете ассоциируется с увеличением массы тела и дефицитом питательных веществ.

Безглютеновые продукты в основном не содержат пшеницу, рожь, ячмень и иногда овес, которые являются богатыми источниками арабиноксилана — важного полисахарида. Арабиноксилан способствует здоровью кишечника, улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови и поддерживает сбалансированную микробиоту кишечника.Найти безглютеновый продукт, который одновременно отличается высоким содержанием белка и клетчатки, а также низким содержанием углеводов и сахара, сложно. Однако безглютеновый хлеб с семенами (например, амарант и гидроколлоиды киноа) содержит значительно больше клетчатки — 38,24 г на 100 г — по сравнению с аналогами, содержащими глютен.

Термин «безглютеновая диета» стал модным, как и «органический», и вошел в повседневную жизнь многих людей, часто без полного понимания реальных преимуществ. Хотя безглютеновая диета является медицинской необходимостью для чувствительных к глютену людей или тех, у кого аллергия на пшеницу, другие придерживаются этой диеты из-за предполагаемых полезных свойств. В 2024 году глобальный рынок безглютеновых продуктов оценивался в 7,28 млрд долларов США и прогнозируется, что к 2032 году он достигнет 13,81 млрд долларов. Тогда как чувствительностью к пшенице страдают лишь 6% населения, 1% — целиакией и менее 1% — аллергией на пшеницу.