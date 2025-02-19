Пользователи Сети рассказали, как они смогли бросить курить

Люди, бросившие курить и годами не возвращавшиеся к вредной привычке, поделились секретами избавления от нее. Свои истории они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

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Некоторые рассказали, что бросали курить резко.

«С тех пор прошло уже шесть лет. Вначале я облажался и все-таки выкурил еще несколько сигарет, но продолжал идти к цели и наконец бросил. Я начал встречаться с некурящей женщиной, и это тоже помогло. Это была моя четвертая попытка. Сейчас я могу сказать, что никогда больше не прикоснусь к сигарете», — Adventurous-Oil7396, пользователь Reddit.

Другие отказывались от вредной привычки случайно, а потом продолжали эксперимент.

«Не смог достать сигареты на пароме. Последнюю оставил на последний отрезок пути, а когда вернулся домой, все еще не выкурил ее. Было уже поздно, и я положил сигарету на телевизор на утро. Решил посмотреть, смогу ли прожить этот и не притронуться к ней, потом следующий. Самым трудным было занять руки; я жевал много палочек для размешивания кофе, и это действительно помогло. Уже 40 лет без курения», — FoxNewsSux, пользователь Reddit.

Некоторые смогли бросить курить ради любимых.

«Очень красивая женщина сказала: "Ты пахнешь пепельницей". Бросил курить. Женился на этой женщине. Это было 40 лет назад», — colnago82, пользователь Reddit.

Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей признался, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.