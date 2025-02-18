Топ-7 упражнений для сохранения здоровья стоп

Достаточно ли внимания мы уделяем своим стопам? Размачивание в горячей воде и натирание кремом с легким массажем перед сном — не в счет. Стопам нужно более глубинная и регулярная забота, а все потому, что от их состояния и здоровья зависит почти весь наш организм. Мало кто знает, что кроме амортизационной функции, которая помогает поддерживать тазобедренные и коленные суставы, стопы выполняют важнейшую задачу — координировать свою работу, а соответственно, и всех остальных частей тела с головным мозгом.

« И н о г д а и з - з а н е у д о б н о й о б у в и , с и д я ч е г о о б р а з а ж и з н и и н е д о с т а т к а ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т и э т а с в я з ь н а р у ш а е т с я » , — п р е д у п р е ж д а е т э к с п е р т в о б л а с т и ф и з и ч е с к о й р е а б и л и т а ц и и и м е х а н и к и т е л а Владимир Бондаренко.

Здоровье стоп: почему на это нужно обратить внимание?

Древние китайцы говорили, что болезни и возрастные изменения начинаются с ног, с укорочения шага. Известно, что от состояния стопы зависит общее самочувствие человека. Кроме того, на подошве расположено очень много нервных окончаний, влияющих на различные системы организма.

Если мышцы и связочный аппарат ног работают неправильно, то все тело может клониться вправо, влево, вперед или назад. Соответственно, одна стопа будет перегружена. Из-за этого смещается центр тяжести в области таза — фундамента организма. В дальнейшем могут возникнуть различные неприятные последствия — грыжи, протрузии, остеохондроз и прочие проблемы опорно-двигательной системы, поясняет эксперт.

От стопы зависит и походка человека. Если он аккуратно ступает на пятку, перекатываясь по внешнему своду и отталкиваясь большим пальцем ноги, то шаг будет мягкий, как у кошки.

Возвращаем стопам мобильность и чувствительность

Постоянные ноющие боли в пояснице, коленях, шее могут также возникать из-за недостатка внимания к стопам. Ноги важно постоянно разминать, поддерживая их чувствительность, говорит эксперт. Для этого в ежедневный распорядок дня вписываем простейшие упражнения.

Игра на пианино

Сядьте, поставьте ноги на удобную ширину. Поочередно приподнимайте и возвращайте на место каждый палец, начиная с большого. Упражнение надо делать 5—6 раз. После небольшой паузы попытайтесь выполнить движение в обратном порядке — с мизинца.

Затем поднимайте и опускайте большой палец на обеих ногах, максимально далеко отставив его от стопы. Сделайте 2—3 подхода по 20—25 раз. Лучше выполнять такую гимнастику с утра.

Прокатка мячика, палочки или других инструментов

Сядьте на стул, поставьте ноги на поверхность пола. Поместите мячик или палочку под стопу и катайте взад-вперед в течение нескольких минут. Это улучшает проприорецепцию, то есть чувствительность стопы, активизирует сенсор моторного контроля.

Многие люди имеют нарушения осанки, однако не замечают этого. Их мозгу не хватает проприорецепции на задней поверхности спины, чтобы понять, что лопатки немного разъехались, а плечи сдвинулись вперед. Благодаря мячику или палочке можно восстановить эту полезную функцию.

Вращение

Сядьте, положите ногу на ногу. Пальцы рук поместите между пальцами ног, обхватите подошвенную часть стопы. Выполняйте круговые амплитудные движения по 20 раз в каждую сторону. Затем делайте то же самое с другой ногой.

Мобилизация тканей стопы с помощью «лягушек»

Нужно приобрести специальные тренажеры для ног — «лягушки». Никакого особенного труда от вас не потребуется — их просто надевают и ходят по дому.

Собирание платка

Расстелите перед собой платок или туалетную бумагу (около 2 метров), сядьте на стул, пятки прижмите к полу. Носки приподнимите, стопу опустите, стараясь захватить пальцами ног бумагу или ткань. Рекомендуется делать три подхода с перерывами на отдых. Лучше заниматься утром, потому что стопа отвечает за пробуждение организма.

Пальцы вместе — пальцы врозь

Сядьте, соедините пальцы ног «в кулак», потом выпрямите, поднимите их вверх, разведите в разные стороны. Делайте так в течение одной минуты, плавно и медленно. Затем немного отдохните и выполните еще два подхода.

Положите на пол мягкую подушку и продолжайте движения уже стоя. Если вам сложно, можно первое время держаться за стол, стул или стену, а потом избавиться от дополнительной опоры.

Стойка на одной ноге с закрытыми глазами (вариант позы Ромберга)

Это достаточно сложная работа. Нужно вытянуть руки вперед, глядя при этом на свои указательные пальцы. Лучше делать это перед зеркалом, фиксируя свое отражение. Затем закрыть глаза, засечь время, а через 20—30 секунд посмотреть, как пальцы разошлись относительно друг друга. Упражнение помогает наладить проприорецепцию стоп.

Если вы хотите сохранить хорошее самочувствие, достаточно уделять этим занятиям буквально 20 минут в день. Результаты не заставят себя ждать: увеличится подвижность в тазобедренных суставах и во всех сегментах позвоночника, станет комфортнее дышать, как будто грудная клетка освободилась от цепей. Регулярно выполняйте простую гимнастику для стоп и оставайтесь здоровыми.