Что врачи делают каждый день для здоровья мозга

Некоторые полезные привычки помогут вам сохранить остроту ума со временем. Эксперты по здоровью мозга рассказали, что они для этого делают.

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" Я м е д и т и р у ю к а ж д о е у т р о " .

Шери Дьюан, доктор медицины, нейрохирург и автор книги Cutting A Path, уже несколько лет подряд по утрам медитирует в течение 10−15 минут. В сочетании с дыхательной практикой это отличная стратегия для борьбы с предстоящими стрессорами и тревогой. Было показало, что медитация может укрепить префронтальную кору. Эта область мозга играет важную роль в обработке, принятии решений и планировании.

" Я п ь ю з е л ё н ы й ч а й " .

Юко Хара, доктор философии, нейробиолог из Нью-Йорка и директор по вопросам старения и профилактики болезни Альцгеймера в Фонде по исследованию лекарств от болезни Альцгеймера, каждое утро выпивает одну-две чашки чая. Причём зелёного. В нём содержатся такие полезные для мозга вещества, как кофеин, L-теанин и катехины.

" Я е м я г о д ы к а ж д ы й д е н ь " .

Хара также признаётся, что ест много фруктов. Особенно тёмных ягод: черники и ежевики. В них содержатся антоцианы, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами для мозга.

" Я н а л е г а ю н а з е л е н ь " .

Хара старается с каждым приёмом пищи есть овощи. Особенно листовую зелень: шпинат, кале, салат. Они богаты веществами, связанными с улучшением здоровья мозга.

" Я п р и д е р ж и в а ю с ь г р а ф и к а с н а " .

Ложиться спать и вставать в одно и то же время — эффективный способ получать достаточно сна.

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" Я п о с т о я н н о у з н а ю н о в у ю и н ф о р м а ц и ю " .

Кэролайн Лиф, доктор философии, основатель приложения Neurocycle, с утра около часа читает исследования, слушает подкасты и пишет. Один из отличных способов развивать мозг — читать или слушать какую-либо информацию, а затем задавать вопросы, отвечать на них и обсуждать то, что вы узнали, по частям с самим собой или с близким человеком.

" Я з а н и м а ю с ь й о г о й " .

Согласно исследованиям, эта практика положительно влияет на когнитивные функции, включая внимание и скорость обработки информации, а также на исполнительные функции (планирование и контроль импульсов). Это помогает и противодействовать возрастному снижению когнитивных способностей. Исследования показали: по сравнению с теми, кто не занимается йогой, люди, которые её регулярно практикуют, имеют больший объем фронтальной коры и гиппокампа.

" Я п о д д е р ж и в а ю в о д н ы й б а л а н с " .

Пуджа Аггарвал, доктор медицины, сертифицированный невролог и эпилептолог из Орландо, Флорида, выпивает не менее 8 стаканов воды в сутки.

" Я в ы к р а и в а ю в р е м я , ч т о б ы п о д у м а т ь " .

Бен Спилберг, магистр наук, нейробиолог и основатель TMS & Brain Health в Лос-Анджелесе, перед сном даёт мозгу хотя бы 5−10 минут на снятие стресса. В это время он позволяет себе ничего не делать, кроме как размышлять о событиях прошедшего дня.

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