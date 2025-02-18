Медитации, йога, зелёный чай: что врачи делают каждый день для здоровья мозга
Некоторые полезные привычки помогут вам сохранить остроту ума со временем. Эксперты по здоровью мозга рассказали, что они для этого делают.
"Я медитирую каждое утро".
Шери Дьюан, доктор медицины, нейрохирург и автор книги Cutting A Path, уже несколько лет подряд по утрам медитирует в течение 10−15 минут. В сочетании с дыхательной практикой это отличная стратегия для борьбы с предстоящими стрессорами и тревогой. Было показало, что медитация может укрепить префронтальную кору. Эта область мозга играет важную роль в обработке, принятии решений и планировании.
"Я пью зелёный чай".
Юко Хара, доктор философии, нейробиолог из Нью-Йорка и директор по вопросам старения и профилактики болезни Альцгеймера в Фонде по исследованию лекарств от болезни Альцгеймера, каждое утро выпивает одну-две чашки чая. Причём зелёного. В нём содержатся такие полезные для мозга вещества, как кофеин, L-теанин и катехины.
"Я ем ягоды каждый день".
Хара также признаётся, что ест много фруктов. Особенно тёмных ягод: черники и ежевики. В них содержатся антоцианы, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами для мозга.
"Я налегаю на зелень".
Хара старается с каждым приёмом пищи есть овощи. Особенно листовую зелень: шпинат, кале, салат. Они богаты веществами, связанными с улучшением здоровья мозга.
"Я придерживаюсь графика сна".
Ложиться спать и вставать в одно и то же время — эффективный способ получать достаточно сна.
"Я постоянно узнаю новую информацию".
Кэролайн Лиф, доктор философии, основатель приложения Neurocycle, с утра около часа читает исследования, слушает подкасты и пишет. Один из отличных способов развивать мозг — читать или слушать какую-либо информацию, а затем задавать вопросы, отвечать на них и обсуждать то, что вы узнали, по частям с самим собой или с близким человеком.
"Я занимаюсь йогой".
Согласно исследованиям, эта практика положительно влияет на когнитивные функции, включая внимание и скорость обработки информации, а также на исполнительные функции (планирование и контроль импульсов). Это помогает и противодействовать возрастному снижению когнитивных способностей. Исследования показали: по сравнению с теми, кто не занимается йогой, люди, которые её регулярно практикуют, имеют больший объем фронтальной коры и гиппокампа.
"Я поддерживаю водный баланс".
Пуджа Аггарвал, доктор медицины, сертифицированный невролог и эпилептолог из Орландо, Флорида, выпивает не менее 8 стаканов воды в сутки.
"Я выкраиваю время, чтобы подумать".
Бен Спилберг, магистр наук, нейробиолог и основатель TMS & Brain Health в Лос-Анджелесе, перед сном даёт мозгу хотя бы 5−10 минут на снятие стресса. В это время он позволяет себе ничего не делать, кроме как размышлять о событиях прошедшего дня.
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