Индийские отжимания: техника выполнения и кому будет полезно

Вместе с тренером разбираем полезные аспекты и учимся выполнять этот элемент.

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« И н д и й с к и е о т ж и м а н и я , н а з ы в а е м ы е Х и н д у ( и н о г д а в с т р е ч а е т с я н а з в а н и е Д а н д ) , и з в е с т н ы у ж е м н о г и е т ы с я ч е л е т и я в с т р а н а х В о с т о к а . Л и ш ь с п о п у л я р и з а ц и е й и н д и й с к о й ( и л и и н д у и с т с к о й ) к у л ь т у р ы в м и р е , в ч а с т н о с т и й о г и , и н д и й с к и е о т ж и м а н и я н а ш л и с в о и х л ю б и т е л е й в с т р а н а х З а п а д а . О т н о с и т е л ь н о п р о и с х о ж д е н и я о т ж и м а н и й д о с и х п о р и д у т с п о р ы : о д н и с ч и т а ю т , ч т о у п р а ж н е н и е и с п о л ь з о в а л о с ь й о г а м и к а к с р е д с т в о у л у ч ш е н и я г и б к о с т и и к о о р д и н а ц и и , д р у г и е у в е р е н ы , ч т о е г о и с п о л ь з о в а л и в к а ч е с т в е т р е н и р о в к и в о и н о в и и н д и й с к и х б о р ц о в » , — Юрий Аверьянов, фитнес-тренер сети DDX Fitness.

В силу требований к силовым способностям и гибкости Хинду нашли свою аудиторию у любителей классического фитнеса, так как это упражнение может быть хорошей альтернативой отжиманиям. С одной стороны, они вносят разнообразие в тренировочный процесс. С другой — служат способом развития стабилизаторов плечевых суставов.

Техника выполнения индийских отжиманий

Для принятия исходного положения сперва необходимо встать в планку: ладони на высоте плечевых суставов, чуть шире плеч, ноги — на ширине плеч, мышцы корпуса — статично напряжены. Плавно на выдохе уводим таз вверх, сохраняя нейтральное положение позвоночника и прямые ноги (словно пытаемся встать в горку или образовать телом уголок).

На выдохе совершаем нырок: сгибаем руки, опускаем таз и грудную клетку к полу, то есть возвращаемся в планку (не касаясь телом пола). За счёт разгибания рук вытягиваем макушку вверх. Таз при этом остаётся всё ещё на небольшом расстоянии от пола.

На вдохе, не сгибая рук в локтях за счёт подъёма таза и опускания головы, возвращаемся в исходное положение.

В силу изменения углов между руками и корпусом в разных фазах движения задействуются разные сегменты большой грудной мышцы. Вместе с тем сгибание и разгибание рук в локтях активно включает в работу трёхглавую мышцу плеча. Также в движении принимают участие дельтовидные мышцы плеч, кор, мышцы-разгибатели позвоночника, широчайшая, четырёхглавая мышца бедра и мускулы голени.

Плюсы индийских отжиманий

В отличие от классических отжиманий, Хинду имеет следующие преимущества.

Улучшать гибкость: во время выполнения происходит растяжение мышц пресса, задней поверхности бедра и голени, ягодиц, а также широчайшей мышцы спины.

Сложное многосуставное движение вовлекает большое количество стабилизаторов суставов, в первую очередь плечевых для контроля над положением тела и осуществления «нырка». Довольно часто служит подсобным упражнением в борцовских тренировках.

Служит отличным дополнительным упражнением для любителей йоги: позволяет достичь нужных силовых способностей для перехода между асанами.

Как и любое другое физическое упражнение Хинду требует тщательной разминки – как общего характера (бег, скакалка, эллипсоид), так и суставной (вращение суставов, наклоны, повороты). В данном случае основные риски касаются плечевых суставов и позвоночника, поэтому их разминке следует уделить особое внимание.

Отжимания Хинду подходят людям среднего уровня физической подготовки. Новичкам лучше начать с более простых движений, а затем уже переходить к вышеописанному.

Подводящие упражнения

В качестве вспомогательных упражнений, позволяющих добиться нужных силовых качеств, можно рассмотреть следующие.

Отжимания с колен с различной постановкой ладоней на полу (широкой, узкой, высокой, низкой относительно плечевых суставов). Отжимания с мысков. Для начала можно попробовать расставить их как можно шире. По мере освоения ставить мыски всё уже друг к другу — вплоть до закидывания одной ноги на вторую. Планка на предплечьях или на вытянутых руках. Нужно стараться увеличить время выполнения упражнения хотя бы до минуты. Затем целесообразно добавлять какие-то отягощение (например, нетяжёлый атлетический «блин», положенный на спину). По мере освоения упражнений также полезно добавить планку с согнутыми руками (корпус практически касается пола). В таком положении долго находиться не получится, так что будьте готовы, что в первые разы больше двух-трёх секунд удержаться не удастся. Отжимания уголком (таз смотрит вверх).

Модификацией отжиманий может служить более узкая постановка ладоней на полу. Она же будет для большинства и более сложной. Во время движения локти по мере сгибания рук будут стремиться разойтись не в стороны, а вдоль тела. Тем самым нагрузка будет смещаться в сторону разгибателей предплечья (трицепсов). Также можно попробовать изменить ход упражнения, выполнив отжимание в обратном порядке действий, — из «собаки мордой вверх» в «собаку мордой вниз». Это сместит акцент на мышцы плеч.

Более медленное выполнение упражнений также увеличит нагрузку на мышцы. Делать какие-либо плиометрические варианты (с прыжками) данных отжиманий – не лучшая идея, так как появляется множество рисков для опорно-двигательного аппарата в и без того сложном координационном движении.

Как включить индийские отжимания в тренировочный план?

Если говорить о необходимости включения Хинду в тренировочный процесс при посещении фитнес-клуба, лучше ставить это упражнение одним из последних в занятии: мышцам хватит сил на осуществление 10-15 повторений, бонусом вы получите растяжение мышц кора, спины и ног.

Однако степень воздействия индийских отжиманий для развития той или иной мышечной группы не уменьшает пользу его выполнения для общего улучшения здоровья — от укрепления мышечного корсета до придания суставам необходимой подвижности.

Как и любая другая физическая нагрузка, отжимания будут служить хорошей профилактикой физиологических нарушений в виде заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, эндокринной, нервной, пищеварительной и мочевыделительной систем за счёт неспецифического воздействия на наше тело. Как результат — улучшаются общее самочувствие и качество жизни. Чувство баланса тела и уверенность в собственных силах во время повседневной деятельности.