Врач рассказала, каким людям вредно влюбляться

Окситоцин называют «гормоном любви». Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рассказала «Газете.Ru», какую роль он играет в организме и при каких состояниях его выброс может быть вреден.

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Окситоцин вырабатывается гипофизом и влияет на многие процессы в организме. Он повышает уровень эмпатии, способствует формированию привязанности, снижает стресс и играет важную роль в регуляции артериального давления. Этот гормон также участвует в контроле аппетита.

« О к с и т о ц и н в з а и м о д е й с т в у е т с с е р о т о н и н о м , д о ф а м и н о м и э н д о р ф и н а м и , р е г у л и р у я э м о ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е и п о д д е р ж и в а я с т а б и л ь н о с т ь н е р в н о й с и с т е м ы . П р и н е д о с т а т к е г о р м о н а у ч е л о в е к а м о ж е т с н и ж а т ь с я у р о в е н ь д о в е р и я к о к р у ж а ю щ и м , у х у д ш а т ь с я с п о с о б н о с т ь к в з а и м о д е й с т в и ю с б л и з к и м и , а т а к ж е п о в ы ш а т ь с я р и с к н а б о р а л и ш н е г о в е с а » , — о б ъ я с н и л а о н а .

Кроме того, исследования показывают, что окситоцин играет важную роль в процессе обучения и запоминания. Он усиливает нейронные связи, что помогает человеку быстрее адаптироваться к новым условиям и формировать социальные навыки.

Окситоцин задействован в множестве физиологических функций организма, включая процессы родов, лактации и регуляции эмоционального состояния. Во время родов он стимулирует сокращение матки, после родов – способствует лактации.

« К р о м е т о г о , г о р м о н у с и л и в а е т ч у в с т в о о р г а з м а . Е г о б а л а н с в а ж е н д л я н о р м а л ь н о й р а б о т ы с е р д е ч н о - с о с у д и т е л ь н о й с и с т е м ы и п и щ е в а р и т е л ь н о г о т р а к т а . Т а к ж е о н и г р а е т з н а ч и т е л ь н у ю р о л ь в с о ц и а л ь н о й а д а п т а ц и и : д е ф и ц и т о к с и т о ц и н а м о ж е т п р и в е с т и к т р у д н о с т я м в о б щ е н и и и у х у д ш е н и ю в з а и м о о т н о ш е н и й с б л и з к и м и » , — с к а з а л а в р а ч .

Смирнова отметила, что окситоцин сам по себе не представляет опасности для здоровья. Он действует как природный антидепрессант, помогая организму компенсировать стрессовые нагрузки. При неблагоприятных условиях, таких как хронический стресс, воспалительные процессы или дефицит необходимых микроэлементов, уровень окситоцина может снижаться, что отражается на эмоциональном фоне и общем самочувствии.

« Д л я с т а б и л ь н о й в ы р а б о т к и о к с и т о ц и н а в а ж н ы з д о р о в ы й о б р а з ж и з н и и п о з и т и в н о е о к р у ж е н и е . Д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о с н а , с б а л а н с и р о в а н н о е п и т а н и е и э м о ц и о н а л ь н о е б л а г о п о л у ч и е п о д д е р ж и в а ю т н о р м а л ь н ы й у р о в е н ь г о р м о н а . С о ц и а л ь н а я а к т и в н о с т ь , т а к т и л ь н ы е к о н т а к т ы и б л и з к и е о т н о ш е н и я т а к ж е и г р а ю т в а ж н у ю р о л ь в е г о р е г у л я ц и и » , — д о б а в и л а о н а .

Окситоцин играет важную роль в организме, но при некоторых заболеваниях его воздействие может быть неблагоприятным.

« П р и с а х а р н о м д и а б е т е г о р м о н с п о с о б е н в л и я т ь н а у р о в е н ь и н с у л и н а и г л ю к о з ы . И с с л е д о в а н и я п о к а з ы в а ю т , ч т о и с к у с с т в е н н о е в в е д е н и е о к с и т о ц и н а м о ж е т и з м е н я т ь ч у в с т в и т е л ь н о с т ь т к а н е й к и н с у л и н у , ч т о п р и в о д и т к с к а ч к а м с а х а р а в к р о в и . Д л я л ю д е й с д и а б е т о м э т о о с о б е н н о о п а с н о . П р и б о л е з н я х щ и т о в и д н о й ж е л е з ы о к с и т о ц и н в о з д е й с т в у е т н а г и п о ф и з , к о т о р ы й р е г у л и р у е т т и р е о т р о п н ы й г о р м о н ( Т Т Г ) . П р и г и п о т и р е о з е д о п о л н и т е л ь н ы й о к с и т о ц и н м о ж е т у с и л и в а т ь у с т а л о с т ь и а п а т и ю , а п р и г и п е р т и р е о з е – п о в ы ш а т ь т р е в о ж н о с т ь и у ч а щ а т ь с е р д ц е б и е н и е » , — о т м е т и л а в р а ч .

Еще одна категория — нарушения работы надпочечников. Надпочечники контролируют уровень кортизола – гормона стресса. Избыток окситоцина может вмешиваться в этот баланс, провоцируя резкие перепады настроения, хроническую усталость или, наоборот, чрезмерную активность.

« С е р д е ч н о - с о с у д и с т ы е з а б о л е в а н и я — о к с и т о ц и н р а с ш и р я е т с о с у д ы и с п о с о б с т в у е т с н и ж е н и ю а р т е р и а л ь н о г о д а в л е н и я . Д л я г и п о т о н и к о в э т о м о ж е т п р и в е с т и к г о л о в о к р у ж е н и ю и с л а б о с т и , а у г и п е р т о н и к о в – в ы з в а т ь с к а ч к и д а в л е н и я . К р о м е т о г о , х о т я о к с и т о ц и н с н и ж а е т с т р е с с , у л ю д е й с т р е в о ж н ы м и р а с с т р о й с т в а м и , ш и з о ф р е н и е й и л и б и п о л я р н ы м р а с с т р о й с т в о м о н м о ж е т у с и л и т ь т р е в о ж н о с т ь и в ы з в а т ь ч р е з м е р н у ю э м о ц и о н а л ь н у ю п р и в я з а н н о с т ь » , — п о д ч е р к н у л а э к с п е р т .

Помимо прочего, она также отметила, что введение окситоцина для стимуляции родов должно проводиться строго под контролем врачей, так как его избыток может вызвать гиперстимуляцию матки, что представляет опасность для плода. У женщин с эндокринными нарушениями дополнительный выброс окситоцина может осложнить течение беременности.