Названа крупа, помогающая организму бороться с воспалением

Гречневая крупа не только выступает богатым источником витаминов и минералов, но и обладает противовоспалительными свойствами благодаря флавоноидам и фенольным кислотам в составе. Об этом изданию Health News рассказала диетолог Сандра Вигелиене, выпускница колледжа VIA при Орхусском университете (Дания).

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По словам эксперта, гречка помогает насытить организм важными микроэлементами, такими как медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий и цинк. Также в чашке гречки содержится почти 19 г белка и 17 г клетчатки - полезных пищевых волокон. Кроме того, эта крупа не содержит глютен — растительные белки, вызывающие аллергические реакции у некоторых людей.

Диетолог добавила, что семена гречихи богаты флавоноидами и фенольными кислотами — соединениями, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако при переработке гречихи в муку или хлопья, а также при их приготовлении уровень антиоксидантов снижается, поэтому для борьбы с воспалением рекомендуется выбирать цельную крупу.