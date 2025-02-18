Три упражнения для быстрого восстановления формы

Россиянам посоветовали упражнения, которые помогут быстро привести себя в форму. Об этом сообщает Men Today.

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Для восстановления формы были рекомендованы три упражнения. В их число вошли приседания с прыжками, отжимания с подтягиванием колена и выпады с выпрыгиванием.

Чтобы быстро увидеть прогресс, авторы посоветовали выполнять упражнения регулярно.

« Н а п е р в о м э т а п е с т р е м и т е с ь к т р е м п о д х о д а м п о д в е н а д ц а т ь п о в т о р е н и й , а п о т о м н а г р у з к у м о ж н о у в е л и ч и т ь , д о б а в и в к о л и ч е с т в о п о д х о д о в и л и д о п о л н и т е л ь н ы й в е с » , — о т м е ч е н о в м а т е р и а л е .

Ранее фитнес-тренер Пейдж Венер назвал лучшие упражнения для грудных мышц. Он сделал выбор в пользу обычных отжиманий, отжиманий на брусьях, а также сведения и разведения рук.