Диетолог развеяла популярные заблуждения о меде

Мёд — это натуральная альтернатива столовому сахару. К тому же этот продукт обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. К сожалению, в Интернете и соцсетях много дезинформации о мёде, говорит Джули Стефански, магистр педагогических наук, дипломированный диетолог из Балтимора и представитель Академии питания и диетологии.

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Сырой мёд полезнее для здоровья, чем обычный. В сыром мёде может содержаться дрожжи, пыльца и немного антиоксидантов. Исследования показали, что это присутствие этих веществ не приводит к улучшению здоровья.

Добавление мёда в горячий чай приводит к образованию токсинов. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают: при добавлении в горячую воду мёда или при его нагревании выше 140 °C выделяются токсины. Однако нет ни одного примера, когда люди отравлялись, добавив в кофе или чай мёд, отмечает Дональд В. Шаффнер, доктор философии, выдающийся профессор и специалист по распространению знаний, заведующий кафедрой пищевых наук Ратгерского университета.

Размешивать мёд металлической ложкой небезопасно. Серебро и платина действительно могут привести к распаду перекиси водорода (антимикробной составляющей в мёде) на воду и кислород. Но вряд ли вы пользуетесь такими ложками, когда едите мёд.

Мёд может вылечить аллергию. Для подтверждения этого нужны дополнительные исследования. Но, скорее всего, сам по себе мёд вряд ли остановит сезонную аллергию.

Мёд залечивает раны. Действительно существует медицинский мёд, который наносится на раны. Однако он производится специально для этого. Едва ли обычный мёд заменит мазь.

Мёд полезнее столового сахара. Мёд — это всё равно углеводы. Когда мы едим или пьём что-то с углеводами, организм превращает это в сахар в крови.

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