Семь способов защититься от деменции

Количество случаев деменции в мире сейчас стремительно растёт. По прогнозам экспертов, к 2050 году 153 млн человек будут жить с этой болезнью. Это в три раза больше, чем сегодня. Вот какие методы помогут вам сохранить остроту ума.

Движения глаз. Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports, зрительная чувствительность может предсказывать развитие деменции за 12 лет до постановки официального диагноза. Проводилась эта работа на 8623 здоровых людях из Норфолка, Великобритания. За ними наблюдали много лет. Выяснилось, что те, у кого в дальнейшем возникло старческое слабоумие, гораздо медленнее нажимали на кнопку, когда видели треугольник из движущихся точек.

Также в исследовании 2021 года отмечается, что горизонтальные движения глаз могут улучшить работу памяти. При этом наибольшую пользу от горизонтальных и вертикальных движений глаз получают правши. В том же году учёные обнаружили, что люди, которые больше смотрят телевизор и больше читают, обладают лучшей памятью и более низким риском возникновения старческого слабоумия. Также рекомендуется для профилактики играть в компьютерные игры или просто гулять на природе.

Учёба. Высокий уровень образования и более качественное образование обычно связаны с лучшими результатами в отношении здоровья. Касается это и деменции. По некоторым данным, снижение риска возникновения старческого слабоумия может составлять 11% в год за каждый дополнительный год, потраченный на обучение. Помимо этого, более высокий уровень образования, как правило, связан с более высоким социально-экономическим статусом и более здоровым образом жизни.

Окружение себя другими людьми. По данным Общества Альцгеймера, долгосрочное и постоянное одиночество может увеличить риск возникновения старческого слабоумия у человека на примерно 60%.

Добросовестность. В рамках недавнего исследования были проанализированы результаты нескольких работ, в которых приняли участие в общей сложности 44 000 человек. Как и ожидалось, высокие уровни добросовестности и низкие уровни невротизма имели чёткую связь с более низким риском получения диагноза деменции. Точно так же с более низким риском связаны были позитивный настрой и высокая удовлетворённость жизнью.

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Снижение воздействия загрязнения воздуха на здоровье. Согласно систематическому обзору 2023 года, при каждом увеличении среднегодового содержания частиц PM2.5 на 2 мкг/м3 общая вероятность развития деменции возрастает на 4%.

Приоритет сна. Часто старческое слабоумие идёт рука об руку с нарушениями сна. В ходе одного исследования 2021 года, опубликованного в журнале Nature Communications, выяснилось: если вы постоянно будете спать меньше 7 часов в сутки, это повысит риск возникновения деменции на 30%.

Спорт и здоровая пища. Исследования демонстрируют: всё, что полезно для сердца, также полезно для мозга. Снизить риск возникновения деменции можно при помощи профилактики развития болезней сердца и диабета, поддержания здорового веса, низкого кровяного давления, отказа от курения.

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