Какие продукты помогут отсрочить появление седины

Потребление продуктов с железом, цинком, медью, витаминами B12, D, А, фолиевой кислотой и селеном помогает избежать преждевременного появления седины. Об этом изданию Bristol Life рассказала британский фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес.

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Диетолог рекомендует включить в рацион морковь, которая не только известна своими полезными свойствами для зрения, но также положительно влияет на здоровье волос благодаря витамину А в составе. Также необходимо потреблять брокколи. Этот овощ содержит витаминами группы B, C и A. В числе других полезных растительных продуктов — орехи, богатые цинком и селеном. Они способствуют выработке гормонов, влияющих на старение волос.

Восполнить запасы железа поможет чечевица, а омега-3 и кальций — лосось, сардины и скумбрия. Кларес также посоветовала не игнорировать яйца. Это богатый источник биотина, который помогает предотвратить обезвоживание волос и поддерживать их здоровый вид.