Что помогает улучшить память на ближайшие сутки

Физическая активность улучшает память на срок до 24 часов после тренировки. Исследования показывают, что упражнения стимулируют мозг, а качественный сон усиливает этот эффект.

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Физическая активность — это не только способ поддерживать тело в форме, но и мощный инструмент для улучшения когнитивных функций. Исследования показывают, что упражнения могут стимулировать мозг, улучшая память и другие когнитивные способности. Причем этот эффект сохраняется до 24 часов после тренировки.

Как упражнения влияют на мозг?

Физическая активность давно ассоциируется с улучшением работы мозга. Она не только помогает поддерживать когнитивные функции с возрастом, но и снижает риск развития деменции. Однако помимо долгосрочных преимуществ, упражнения также оказывают краткосрочное воздействие на мозг.

Согласно последним исследованиям, даже одна тренировка может улучшить память и другие когнитивные функции на срок до 24 часов. Это особенно важно для людей среднего и пожилого возраста, у которых когнитивные способности начинают постепенно снижаться.

Исследование: как упражнения улучшают память

В исследовании, проведенном среди 76 человек в возрасте от 50 до 83 лет, участники носили трекеры активности в течение восьми дней. Они занимались своими повседневными делами, а исследователи отслеживали их физическую активность и качество сна.

Каждый день участники проходили когнитивные тесты, оценивающие эпизодическую память (способность вспоминать прошлые события) и рабочую память (способность временно хранить информацию). Результаты показали, что те, кто занимался умеренной или интенсивной физической активностью (например, бегом или ездой на велосипеде), демонстрировали лучшие результаты в тестах на память на следующий день.

Роль сна в улучшении памяти

Физическая активность также влияет на качество сна, особенно на медленную фазу сна, которая считается наиболее восстанавливающей. Исследование показало, что участники, которые больше времени проводили в медленном сне, также лучше справлялись с тестами на память.

Интересно, что малоподвижный образ жизни, напротив, ухудшал результаты тестов на рабочую память на следующий день.

Почему упражнения улучшают память?

Краткосрочные когнитивные преимущества упражнений связаны с увеличением кровотока и выбросом специфических нейрохимических веществ, которые способствуют улучшению когнитивных функций. Обычно эти эффекты длятся несколько часов после тренировки. Однако некоторые изменения, вызванные физической активностью, могут сохраняться до 24–48 часов, что объясняет результаты исследования.

Практические выводы

Регулярная физическая активность — даже умеренная, такая как ходьба или езда на велосипеде, — может улучшить память и другие когнитивные функции. Качественный сон, особенно медленная фаза, усиливает положительное влияние упражнений на мозг. Малоподвижный образ жизни ухудшает когнитивные способности, поэтому важно избегать длительного сидения.

Перспективы для будущих исследований

Хотя улучшение памяти в исследовании было относительно скромным, его результаты могут стать отправной точкой для изучения когнитивных преимуществ упражнений у людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как деменция. В таких случаях эффект может быть более выраженным.

Заключение

Физическая активность — это не только залог физического здоровья, но и мощный инструмент для поддержания когнитивных функций. Упражнения улучшают память, стимулируют мозг и помогают сохранять ясность ума даже в пожилом возрасте.

Поддерживайте активный образ жизни, уделяйте внимание качественному сну, и ваш мозг скажет вам спасибо!