Масштабное исследование британских ученых доказало, что умеренное потребление кофеина, содержащегося в кофе и чае, снижает риск развития множества кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет. Об этом 15 февраля сообщил телеканал CNN.

По словам эксперта CNN по здоровому образу жизни, врача неотложной помощи, доцента Университета Джорджа Вашингтона доктора Леаной Вэнь, доказательства пользы умеренного употребления кофе довольно серьезные. В дополнение к недавним исследованиям, множество из них десятилетиями доказывали, что кофеин влияет на снижение риска развития множества заболеваний, включая болезни сердца, диабет, некоторые виды рака и даже деменцию.

Она напомнила, что кофе содержит химические вещества, которые, как считается, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также они могут помочь организму лучше использовать инсулин и контролировать уровень сахара в крови. А некоторые ингредиенты помогают перерабатывать холестерин.

« М н о г и е и з э т и х и с с л е д о в а н и й о б н а р у ж и л и п о л о ж и т е л ь н о е в л и я н и е н а з д о р о в ь е п р и у м е р е н н о м у р о в н е п о т р е б л е н и я , к о т о р ы й о б ы ч н о о п р е д е л я е т с я к а к о т д в у х д о ч е т ы р е х ч а ш е к к о ф е в д е н ь » , — о т м е т и л а д о к т о р .

В исследовании, проведенном осенью 2024 года в Великобритании, указано, что риск развития нескольких новых кардиометаболических заболеваний был снижен более чем на 48% у тех, кто выпивал три чашки кофе в день, по сравнению с теми, кто не пил кофе.

« П р о б л е м а с л и ш к о м б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а к о ф е з а к л ю ч а е т с я в у п о т р е б л е н и и с л и ш к о м б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а к о ф е и н а , к о т о р о е м о ж е т в ы з в а т ь у ч а щ е н н о е с е р д ц е б и е н и е , б е с п о к о й с т в о , б е с п о к о й с т в о и т р у д н о с т и с о с н о м . П о д а н н ы м У п р а в л е н и я п о к о н т р о л ю з а п р о д у к т а м и и л е к а р с т в а м и С Ш А , 4 0 0 м и л л и г р а м м о в к о ф е и н а в д е н ь б е з о п а с н ы д л я б о л ь ш и н с т в а в з р о с л ы х » , — о т м е т и л а о н а .

Вэнь добавила, что порция эспрессо на 1 унцию содержит около 60–70 миллиграммов кофеина. В чашке черного чая обычно содержится от 40 до 50 миллиграммов кофеина, но может содержаться и до 90 миллиграммов. В зеленом и белом чае кофеина меньше.

«ГлагоL» сообщал, что ученые из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, влияет ли на преждевременную смертность и развитие диабета сахар, который добавляют в чай и кофе.