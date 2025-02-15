Как понять, что вам нужен перерыв от фитнес-трекера

Фитнес-трекеры дают нам информацию обо всём, что связано со здоровьем: от количества шагов до сна. Однако эти устройства также могут вызывать беспокойство, поэтому важно иногда отдыхать от них.

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Эксперты по психическому здоровью назвали несколько признаков, которые указывают на необходимость сделать перерыв от фитнес-гаджета.

Показатели влияют на ваше настроение. Многие фитнес-трекеры дают оценку вашим показателям. Если вы заметили, что ваше настроение зависит от того, насколько вы достигаете фитнес-целей, это может быть признаком нездоровой привязанности. Об этом сказала Марсия Эдвардс, доктор психологии, спортивный психолог и клинический доцент Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо. Если вы не хотите, чтобы ваши результаты влияли на настроение, то сосредоточьтесь на процессе, советует Питер Эконому, доктор философии, доцент кафедры прикладной психологии Ратгерского университета.

Вы продолжаете гуглить свои цифры. Многие из нас не могут правильно интерпретировать результаты фитнес-трекера, ведь мы не врачи. Более того, мы даже не знаем, правильно ли измеряют эти носимые устройства. Данные или показатели, которые интерпретируются как последовательно «слишком низкие» или «слишком высокие», могут заставить людей поверить в наличие у них серьёзных или скрытых проблем со здоровьем. А это может быть вообще не так.

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Вы чувствуете беспокойство, когда не видите своих данных. Нужно научиться не тревожиться, когда вы не знаете своих результатов.

Вы игнорируете ощущения в своём теле. Фитнес-трекеры нужны для поддержания здоровья, а не для замены сигналов тела.

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