Как избавиться от отеков: советы косметолога

Отеки могут возникать по разным причинам: от неправильного питания и недостатка сна до серьезных проблем со здоровьем. Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова поделилась с "Рамблером" самыми действенными способами борьбы с отеками.

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Коррекция образа жизни

Ограничение соли

Прежде всего стоит существенно ограничить потребления соли. Ведь соль задерживает воду в организме, поэтому стоит уменьшить количество соленых продуктов, особенно в вечернее время. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Достаточное питье

Обратите внимание на достаточное употребление жидкости: оптимальная норма составляет до двух литров чистой воды в день. Это поможет избежать задержки жидкости и поддержит нормальный обмен веществ.

Здоровый сон

Также важно помнить о качестве сна: старайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки. Желательно, чтобы подушка была достаточно высокой или чтобы кровать имела приподнятое изголовье. Это способствует улучшению циркуляции крови и снижению накопления жидкости в области лица и шеи. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Физическая активность

Регулярные физические нагрузки не только улучшают общее состояние здоровья, но и стимулируют лимфоток и кровообращение, что помогает предотвратить отеки.

Домашний уход

Кроме изменений в образе жизни, эффективным методом борьбы с отечностью является домашний уход. Например, охлажденные компрессы или патчи с кубиками льда, приготовленные с отварами трав, такими как ромашка или зеленый чай, могут чудесно снять отечность. Интересно, что такие вроде простые методы весьма эффективные. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Еще может помочь самостоятельный массаж. С помощью легких похлопывающих и выжимающих движений от центра лица к периферии можно значительно снизить отеки. Важен и подход к домашней косметике. Кремы и сыворотки, содержащие кофеин, экстракты конского каштана, гинкго билоба и гиалуроновую кислоту, прекрасно справляются с задачей уменьшить отеки. Эти ингредиенты способствуют улучшению микроциркуляции и помогают выводить лишнюю жидкость из организма.

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Косметологические процедуры

К домашнему уходу можно добавить косметологические процедуры. Вот – лишь некоторые из них, которые уже прошли проверку временем и доказали свою эффективность.

Микротоки — это метод, который активирует лимфодренаж и помогает устранить отечность.

Ручной или аппаратный лимфодренажный массаж — еще один способ вывести избыточную жидкость из организма и улучшить общее состояние кожи.

Криотерапия, основанная на использовании холода, также показывает отличные результаты: она не только уменьшает отеки, но и придает коже тонус, улучшая ее внешний вид.

Профессиональные сыворотки и маски. Не стоит забывать и о профессиональных средствах, которые содержат высококонцентрированные активные вещества. Регулярное применение таких кремов и сывороток может значительно ускорить получение желаемых результатов.