Названа диета, повышающая риск диабета у подростков

Ученые из Мюнхенского технического университета (TUM) установили, что интервальное голодание нарушает созревание и работу бета-клеток поджелудочной железы у молодых мышей, повышая риск развития сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports (CR).

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Интервальное голодание — это образ жизни и тип питания, предполагающий регулярное чередование приемов пищи (так называемых пищевых окон) с периодами голодания по специальной схеме. Классическая схема подразумевает непрерывное голодание в течение 16 часов из 24.

« У и н т е р в а л ь н о г о г о л о д а н и я е с т ь с в о и п л ю с ы , в т о м ч и с л е у л у ч ш е н и е о б м е н а в е щ е с т в , с н и ж е н и е в е с а и р и с к а р а з в и т и я б о л е з н е й с е р д ц а , о д н а к о д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и е г о п о б о ч н ы е э ф ф е к т ы н е и з у ч а л и с ь » , — п о я с н и л о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я , п р о ф е с с о р T U M А л е к с а н д р Б а р т е л ь т .

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели эксперимент на мышах трех разных возрастов — двух, восьми и 18 месяцев. Такие сроки жизни были эквивалентны подростковым, зрелым и пожилым годам человека. Ученые проследили за тем, как менялась работа поджелудочных желез грызунов на десятинедельном интервальном голодании.

Исследователи предоставляли грызунам свободный доступ к пище на протяжении двух дней. Третий день «отводился» под голодание. В результате диета значительно улучшила чувствительность клеток тела к инсулину у взрослых и пожилых мышей, что снизило вероятность развития у них диабета второго типа.

Однако у «мышей-подростков» на таком питании в какой-то момент клетки у молодых мышей перестали развиваться и нормально работать бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Недостаточность гормона инсулина или неправильное его использование организмом лежит в основе патогенеза сахарного диабета.

Команда сравнила результаты эксперимента на мышах с данными, полученными при исследовании тканей человека. Они обнаружили, что у пациентов с сахарным диабетом первого типа, у которых бета-клетки разрушаются в результате аутоиммунного ответа, наблюдались аналогичные признаки нарушения созревания клеток. Это говорит о том, что результаты нового исследования на грызунах также могут иметь отношение к людям.