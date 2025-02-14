Терапевт объяснил, как домашние животные влияют на здоровье человека

Домашние животные помогают укрепить сердце и снизить уровень тревожности. Как еще питомцы воздействуют на хозяев, рассказал заведующий выездной медицинской службой, врач-терапевт высшей категории, семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

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Здоровье сердца и нервной системы

Домашние животные успокаивают нервную систему, снимают стресс, а также избавляют от чувства одиночества. Помимо этого, они благотворно влияют на физическое здоровье человека, рассказал Вячеслав Обухов.

« Н а п р и м е р , к о ш к и м у р ч а т с ч а с т о т о й о к о л о 2 0 – 2 5 д е ц и б е л , ч т о д е й с т в у е т у с п о к а и в а ю щ е . С о б а к и ж е п о м о г а ю т б о л е е р а ц и о н а л ь н о п л а н и р о в а т ь д е н ь , в е д ь с н и м и о б я з а т е л ь н о н у ж н о г у л я т ь у т р о м и в е ч е р о м . Э т о п о в ы ш а е т ф и з и ч е с к у ю а к т и в н о с т ь и у л у ч ш а е т з д о р о в ь е с е р д ц а » .

Научные статьи подтверждают, что наличие животного помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, добавил врач. Также пациенты отмечают, что после появления домашнего питомца нормализуются артериальное давление и пульс.

Синтез гормонов и иммунитет

В Японии провели эксперимент с участием двух групп людей: одна ухаживала за кузнечиками, а другая – нет. Выяснилось, что забота о насекомых снизила уровень стресса и улучшила общее состояние добровольцев, отметил Вячеслав Обухов.

« О с н о в н о й ф а к т о р – э т о н е о б х о д и м о с т ь з а б о т и т ь с я о к о м - т о . Е с л и з а в е с т и п и т о м ц а , г и п о ф и з в ы б р а с ы в а е т в к р о в ь о к с и т о ц и н . Э т о г о р м о н с о ц и а л и з а ц и и , н о и н о г д а е г о н а з ы в а ю т " г о р м о н о м р а д о с т и " » .

К примеру, окситоцин вырабатывается в больших количествах, когда у женщины появляется ребенок, добавил специалист.

Также он подчеркнул, что животные укрепляют иммунитет своих владельцев. Это связано с адаптацией к аллергенам, с которыми ежедневно сталкиваются хозяева питомцев.