Министерство здравоохранения представляет новый официальный портал о здоровье — takzdorovo.ru. Этот ресурс создан с целью повышения грамотности населения в вопросах здоровья, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

© РИА Новости

Все материалы на портале тщательно проверяются ведущими экспертами российского здравоохранения и содержат достоверную информацию, подтвержденную современными исследованиями.

© Власть Советов

Выселковцы могут воспользоваться интерактивными сервисами, которые помогут вести здоровый образ жизни. Каждый пользователь портала может фиксировать и отслеживать свои спортивные результаты, вести календарь самочувствия и проверить свои знания о здоровом образе жизни, пройдя тесты.