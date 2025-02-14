Что такое йерба мате и как этот напиток поможет вам похудеть

Yerba maté — традиционный южноамериканский напиток. Готовится он из сушёных листьев растения Ilex paraguariensis и имеет землистый вкус. Новые данные, опубликованные в журнале Nutrients, демонстрируют, что йерба мате может даже способствовать контролю веса.

© Ferra.ru

Учёные обнаружили, что напиток йерба мате содержит вещества, которые могут помочь контролировать вес, сахар в крови и воспаление. Также они провели несколько экспериментов. В первом мышей случайным образом разделили на две группы. Одной давали в качестве напитка только воду, а другой — йерба мате. Длилось исследование четыре недели. Также обеим группам грызунов давали одинаковую пищу.

По итогам эксперимента оказалось, что потребление йерба мате привело к значительному повышению активности GLP-1. Этот гормон помогает регулировать уровень сахара в крови: как на генном уровне, так и в кровотоке.

© Photo: Getty Images. EatingWell design

Также выяснилось, что эффект йерба мате может зависеть от того, как он взаимодействует с кишечником.

В одном исследовании 2019 года было обнаружено, что у людей с избыточным весом или ожирением, которые пили йерба мате, наблюдалось значительное повышение уровня PON-1. Этот фермент связан с антиоксидантными свойствами. Помимо этого, это повышение оказалось связано с более высоким уровнем «хорошего» холестерина.

Обзорная же работа, опубликованная в журнале Nutrients, продемонстрировала, что йерба мате может помочь в поддержании уровня энергии, способствует снижению веса, стимулируя расщепление жиров, поддерживает здоровье сердца, оказывает противовоспалительное действие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.