Сенатор призвал женщин включиться в борьбу за здоровое общество

Сенатор Карелова призвала россиянок включиться в борьбу за здоровое общество
Сенатор РФ, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова призвала жительниц России включиться в борьбу за здоровое общество.
«[Необходимо] способствовать тому, чтобы женщины всей страны включились в тему борьбы за здоровое общество, здоровье своей семьи. Я думаю, что наш форум результативно пройдет. Мы очень серьезно к нему готовимся. <...> Мы будем освещать и ход форума, и его выводы, рекомендации, и рекомендовать использовать в региональной практике все наши подходы», — сказала Карелова на пресс-конференции в ТАСС.
Как отметила сенатор, в рамках форума реализуются множество проектов и масштабных акций, в частности, это программы по пропаганде здорового образа жизни, "Онкопатруль", кабинет медицины будущего, проекты женщин в фармацевтической промышленности, миссией которых является формирование позитивного отношения к отечественной продукции.
«Нам важно презентовать проекты, важно выйти на дальнейшие траектории и стратегии, развитие этих проектов. Мы видим, что наши проекты мотивируют женщин других регионов, кто еще не включился, поэтому вот этот наш азарт, добрая и позитивная энергия нашего форума, она пойдет и по региональным форумам», — добавила парламентарий.
Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс проведет 4 марта 2025 года в Москве II форум "Женщины за здоровое общество". Он пройдет под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального медико-биологического агентства России. Во второй день форума, 5 марта, при поддержке экосистемы "Здоровое общество" Фонда Росконгресс состоятся профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения.
Цель форума - продвижение последних достижений в сфере здоровьесбережения и повышения социального благополучия граждан, расширение экспертного сообщества, популяризация инициатив, отвечающих задачам национальных проектов.