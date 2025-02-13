Сенатор призвал женщин включиться в борьбу за здоровое общество

Сенатор РФ, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова призвала жительниц России включиться в борьбу за здоровое общество.

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« [ Н е о б х о д и м о ] с п о с о б с т в о в а т ь т о м у , ч т о б ы ж е н щ и н ы в с е й с т р а н ы в к л ю ч и л и с ь в т е м у б о р ь б ы з а з д о р о в о е о б щ е с т в о , з д о р о в ь е с в о е й с е м ь и . Я д у м а ю , ч т о н а ш ф о р у м р е з у л ь т а т и в н о п р о й д е т . М ы о ч е н ь с е р ь е з н о к н е м у г о т о в и м с я . < . . . > М ы б у д е м о с в е щ а т ь и х о д ф о р у м а , и е г о в ы в о д ы , р е к о м е н д а ц и и , и р е к о м е н д о в а т ь и с п о л ь з о в а т ь в р е г и о н а л ь н о й п р а к т и к е в с е н а ш и п о д х о д ы » , — с к а з а л а Карелова на пресс-конференции в ТАСС.

Как отметила сенатор, в рамках форума реализуются множество проектов и масштабных акций, в частности, это программы по пропаганде здорового образа жизни, "Онкопатруль", кабинет медицины будущего, проекты женщин в фармацевтической промышленности, миссией которых является формирование позитивного отношения к отечественной продукции.

« Н а м в а ж н о п р е з е н т о в а т ь п р о е к т ы , в а ж н о в ы й т и н а д а л ь н е й ш и е т р а е к т о р и и и с т р а т е г и и , р а з в и т и е э т и х п р о е к т о в . М ы в и д и м , ч т о н а ш и п р о е к т ы м о т и в и р у ю т ж е н щ и н д р у г и х р е г и о н о в , к т о е щ е н е в к л ю ч и л с я , п о э т о м у в о т э т о т н а ш а з а р т , д о б р а я и п о з и т и в н а я э н е р г и я н а ш е г о ф о р у м а , о н а п о й д е т и п о р е г и о н а л ь н ы м ф о р у м а м » , — д о б а в и л а п а р л а м е н т а р и й .

Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс проведет 4 марта 2025 года в Москве II форум "Женщины за здоровое общество". Он пройдет под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального медико-биологического агентства России. Во второй день форума, 5 марта, при поддержке экосистемы "Здоровое общество" Фонда Росконгресс состоятся профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения.

Цель форума - продвижение последних достижений в сфере здоровьесбережения и повышения социального благополучия граждан, расширение экспертного сообщества, популяризация инициатив, отвечающих задачам национальных проектов.