Как смарт-часы от Samsung помогают выявить болезни сердца

Ещё в 2023 году в Galaxy Watch 6 компания Samsung добавила функцию уведомления о нерегулярном сердечном ритме. С тех пор в сети появилось несколько историй о том, как часы корейского производителя помогли пользователям выявить проблемы с сердцем на ранней стадии и своевременно получить медицинскую помощь.

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В недавнем случае 61-летняя женщина рассказала, что её Galaxy Watch обнаружили мерцательную аритмию (Afib) – состояние, при котором верхние камеры сердца бьются нерегулярно и часто слишком быстро. Хотя оно не представляет немедленной угрозы для жизни, нелеченная Afib может привести к серьёзным осложнениям, таким как инсульт. Сначала женщина проигнорировала уведомление, но после четырёх предупреждений о нерегулярном сердечном ритме решила обратиться за медицинской помощью. Врачи подтвердили диагноз и назначили пациентке лечение.

Делясь своим опытом на Reddit, женщина рассказала, что около полуночи в субботу получила уведомление от Galaxy Watch о выявленном нерегулярном сердечном ритме. Она измерила электрокардиограмму и, убедившись, что результаты ЭКГ указывают на мерцательную аритмию, позвонила медсестре-консультанту медицинской страховки. По её словам, примерно в это же время она почувствовала лёгкую боль, распространяющуюся от левой стороны шеи до плеча.

С тех пор Samsung расширила функции мониторинга ЭКГ и артериального давления (АД) на серии Galaxy Watch 5 и Watch 4 в Индии. В сети неоднократно появлялись сообщения от пользователей о том, что часы помогали выявить проблемы с сердцем. Так, Galaxy Watch 5 с помощью ЭКГ-теста обнаружили у владельца перикардит – воспаление оболочки вокруг сердца, которое может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Благодаря интеграции таких важных функций Galaxy Watch становятся больше, чем просто фитнес-трекером – устройство может стать важным инструментом для контроля здоровья и профилактики серьёзных заболеваний.