Как нужно заниматься спортом после 50 лет

Физические упражнения вне зависимости от возраста — это основа для поддержания здорового мозга и тела. Когда же вам уже за 50, то важно тренироваться для достижения долголетия. Об этом сказал Дэмиен Джойнер, доктор права, сертифицированный ACE персональный тренер и основатель Incremental Fitness в Сан-Диего, Калифорния.

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Если вы будете выполнять одно или два из упражнений ниже каждый день, то будете чувствовать себя сильнее и здоровее внешне и внутренне.

Быстрая прогулка. Исследования показывают: ходьба после приёма пищи полезна. Если же вам кажется, что она стала менее эффективна или наскучила вам, попробуйте увеличить темп или интенсивность.

Упражнения с весовой нагрузкой. Примерно после 30 лет костная масса начинает уменьшаться. Упражнения с отягощениями помогут вам сохранить скелетные мышцы. Они могут включать такие виды активности, как походы на свежем воздухе, теннис, танцы, поднятие тяжестей.

Тренировки в бассейне. Они помогут, если вы не любите физические упражнения, но хотите оставаться активными. Полезны будут такие тренировки и при болях в суставах.

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Езда на велосипеде. У пожилых людей поездка на велосипеде в течение всего 20 минут может улучшить работу гиппокампа. Эта часть мозга отвечает за память, обучение и решение проблем.

Упражнения с сопротивлением. Самый эффективный способ борьбы с потерей мышечной массой и слабостью — силовые тренировки.

Йога. Исследования показывают: практика разума и тела улучшает физическое равновесие, гибкость и силу нижней части тела, а также психическое здоровье. Это значит, что йога поможет вам чувствовать себя лучше в целом.

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