Ученые ответили, почему пение полезно для здоровья

Известно, что пение снижает уровень гормонов стресса, высвобождает гормоны счастья, укрепляет кости и мышцы. Когда вы поёте, у вас улучшается осанка, а когда слышите, как поёт кто-то другой — чувствуете себя счастливым. Это подтверждается научными работами, проведёнными профессором Энн Хогланд Балснес.

© Ferra.ru

Пение имеет множество практических преимуществ для человека. Однако Энн Хогланд Балснес, профессор музыки в Университете Агдера, считает: самое главное — это внутренняя ценность пения как способа самовыражения.

По словам Балнес, пение помогает улучшить концентрацию. Песни также легче запоминаются, чем обычные тексты.

© Vocalist

Также пение может приносить удовольствие людям с деменцией. Дело в том, что болезнь не влияет на ту часть мозга, в которой хранятся песни. Благодаря этому пациенты помнят то, что они выучили до начала этой болезни. Если вы хотите сделать пение ресурсом на более поздних этапах жизни и при наступлении деменции — начинать заниматься вокалом нужно в молодом возрасте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.