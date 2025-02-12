Стало известно, как защититься от бифидобактериального рака кишечника

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля установили, что регулярное потребление йогурта дважды в неделю снижает риск развития колоректального рака за счет изменений в микробиоме кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Microbes (GM).

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В исследовании использовались данные о здоровье и рационе 100 тысяч медсестер и 51 тысячи мужчин-медиков. Наблюдение за первой группой велось с 1976 года, а за второй — с 1986 года.

Исследователи обнаружили 3079 задокументированных случаев колоректального рака в двух исследуемых группах. Команда изучила образцы тканей участников с подтвержденным диагнозом, измерив количество ДНК бифидобактерий в опухолевой ткани. Ученые объяснили, что бифидобактериальный проксимальный колоректальный рак — это тип опухоли, которая возникает в правой части толстой кишки.

Результаты показали, что у участников, потребляющих по одной порции йогурта в неделю, был снижен риск заболеваемости раком, положительным на наличие бифидобактерий — видов бактерий, содержащихся в йогурте. При этом не было обнаружено значимой связи между длительным употреблением йогурта и общей частотой возникновения колоректального рака.

Ученые предположили, что йогурт может изменять микробиом кишечника, в том чая работу бифидобактерий, наделяя их противовоспалительными свойствами.