Модная диета может нанести долгосрочный вред здоровью за три дня

Американские учёные из Северо-Западного университета предупредили, что популярная соковая диета может оказать негативное влияние на здоровье всего за три дня. Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что такая диета способна изменить баланс кишечных и оральных бактерий, повысив риск воспалительных процессов и ухудшения когнитивных функций.

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Авторы наблюдали за тремя группами здоровых взрослых: одна пила только соки, вторая употребляла соки вместе с цельными продуктами, а третья ела исключительно цельные растительные продукты. Самые существенные изменения произошли в группе, которая пила только соки: у них увеличилось количество бактерий, связанных с воспалениями и повышенной проницаемостью кишечника. Напротив, группа, потреблявшая цельные растительные продукты, испытала положительные изменения в составе микрофлоры. Смешанный режим питания (сок плюс еда) также привёл к изменениям, но они оказались менее значимыми.

Старший автор исследования Мелинда Ринг подчеркнула, что исключение клетчатки из рациона нарушает баланс микробиома, что может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья. Она объяснила, что отсутствие клетчатки лишает полезные бактерии питательных веществ, что приводит к росту вредных микроорганизмов, любящих сахар.