Тренер рассказала, как сесть на шпагат за месяц

Идеальный шпагат: можно ли добиться желаемого результата за месяц тренировок?
Мечта о шпагате для многих кажется чем-то недостижимым, требующим многолетних упорных тренировок. Но можно ли сесть на шпагат за месяц? И что для этого нужно? Опытный тренер раскрывает секреты идеальной растяжки.
Профессиональный тренер Алиса Новикова в беседе с RuNews24.ru развеивает мифы и рассказывает, как можно быстро сесть на шпагат, не навредив себе. Эксперт отметила, что возможность сесть на шпагат за месяц зависит от количества факторов, и, к сожалению, не всем это под силу.
«Гибкость – это индивидуальная особенность организма, определяемая генетикой, возрастом, уровнем физической подготовки и образом жизни», – подчеркивает Новикова.
По словам фитнес тренера, чем лучше растяжка, заложенная природой, тем быстрее можно сесть на шпагат. Однако с возрастом гибкость снижается, поэтому люди старшего возраста могут дольше и сложнее сесть на шпагат.
«Для достижения результата необходимо заниматься регулярно, не менее 5-6 раз в неделю. При этом надо понимать, что неправильное выполнение упражнений может привести к травмам. Желание достичь цели и готовность приложить усилия – важные факторы успеха», - убеждена собеседница издания.
Однако Алиса Новикова предостерегает от повышенного усердия:
«Попытка сесть на шпагат за месяц может привести к травмам, таким как повреждение связок, разрывов мышц ног и суставов. Важно слушать свое тело и не перенапрягать его».
Новикова отметила, что сесть на шпагат за месяц – задача сложная, но выполнимая при наличии высокой гибкости правильного подхода к занятиям. Она напомнила, что главное – это не скорость, а здоровье.