Тренер рассказала, как сесть на шпагат за месяц

Мечта о шпагате для многих кажется чем-то недостижимым, требующим многолетних упорных тренировок. Но можно ли сесть на шпагат за месяц? И что для этого нужно? Опытный тренер раскрывает секреты идеальной растяжки.

© runews24.ru

Профессиональный тренер Алиса Новикова в беседе с RuNews24.ru развеивает мифы и рассказывает, как можно быстро сесть на шпагат, не навредив себе. Эксперт отметила, что возможность сесть на шпагат за месяц зависит от количества факторов, и, к сожалению, не всем это под силу.

« Г и б к о с т ь – э т о и н д и в и д у а л ь н а я о с о б е н н о с т ь о р г а н и з м а , о п р е д е л я е м а я г е н е т и к о й , в о з р а с т о м , у р о в н е м ф и з и ч е с к о й п о д г о т о в к и и о б р а з о м ж и з н и » , – п о д ч е р к и в а е т Н о в и к о в а .

По словам фитнес тренера, чем лучше растяжка, заложенная природой, тем быстрее можно сесть на шпагат. Однако с возрастом гибкость снижается, поэтому люди старшего возраста могут дольше и сложнее сесть на шпагат.

« Д л я д о с т и ж е н и я р е з у л ь т а т а н е о б х о д и м о з а н и м а т ь с я р е г у л я р н о , н е м е н е е 5 - 6 р а з в н е д е л ю . П р и э т о м н а д о п о н и м а т ь , ч т о н е п р а в и л ь н о е в ы п о л н е н и е у п р а ж н е н и й м о ж е т п р и в е с т и к т р а в м а м . Ж е л а н и е д о с т и ч ь ц е л и и г о т о в н о с т ь п р и л о ж и т ь у с и л и я – в а ж н ы е ф а к т о р ы у с п е х а » , - у б е ж д е н а с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

Однако Алиса Новикова предостерегает от повышенного усердия:

« П о п ы т к а с е с т ь н а ш п а г а т з а м е с я ц м о ж е т п р и в е с т и к т р а в м а м , т а к и м к а к п о в р е ж д е н и е с в я з о к , р а з р ы в о в м ы ш ц н о г и с у с т а в о в . В а ж н о с л у ш а т ь с в о е т е л о и н е п е р е н а п р я г а т ь е г о » .

Новикова отметила, что сесть на шпагат за месяц – задача сложная, но выполнимая при наличии высокой гибкости правильного подхода к занятиям. Она напомнила, что главное – это не скорость, а здоровье.