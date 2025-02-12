Мужские виды спорта, которые нужны в первую очередь для здоровья

Регулярная физическая активность — залог здоровья, силы и уверенности в своих силах (и неотразимости заодно). Кто-то собирается с этим спорить? Однако не все виды спорта одинаково полезны, когда речь идет о мужском организме.

« М у ж ч и н а м о с о б е н н о в а ж н о п о д д е р ж и в а т ь м ы ш е ч н у ю м а с с у , в ы н о с л и в о с т ь , к о о р д и н а ц и ю , з д о р о в ь е с у с т а в о в и с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й с и с т е м ы . О п т и м а л ь н ы й с п о р т и в н ы й р е ж и м д о л ж е н в к л ю ч а т ь к а к с и л о в ы е т р е н и р о в к и , т а к и у п р а ж н е н и я д л я г и б к о с т и и к а р д и о - н а г р у з к и » , — о б ъ я с н я е т ф и т н е с - т р е н е р Наталья Романова.

Какие виды спорта лучше всего подходят мужчинам — разберем пять наиболее полезных направлений.

Силовые тренировки: фундамент мужского здоровья

Тренажерный зал, работа с собственным весом, гирями, штангами помогают развить мышечную массу, поддерживать высокий уровень тестостерона и укреплять кости. После 30 лет у мужчин естественным образом уменьшается мышечная масса, поэтому регулярные силовые нагрузки необходимы для поддержания формы: они укрепляют мышцы и суставы, улучшают осанку и предотвращают боли в спине, повышают уровень тестостерона и улучшают обмен веществ. Ну и очевидный бонус — развивают силу, выносливость и уверенность в себе.

« В т р е н и р о в к у с т о и т в к л ю ч а т ь б а з о в ы е у п р а ж н е н и я : п р и с е д а н и я , с т а н о в а я т я г а , ж и м ш т а н г и . Т у т ж е — т р е н и р о в к и с с о б с т в е н н ы м в е с о м : о т ж и м а н и я , п о д т я г и в а н и я , п л а н к и . Н у и в и ш е н к о й н а т о р т е — ф у н к ц и о н а л ь н ы е н а г р у з к и : р а б о т а с г и р я м и , у п р а ж н е н и я н а б а л а н с . С о в е т : л у ч ш е в с е г о с о ч е т а т ь с и л о в ы е т р е н и р о в к и с р а с т я ж к о й и к а р д и о , ч т о б ы и з б е ж а т ь п е р е н а п р я ж е н и я с у с т а в о в и с о х р а н и т ь г и б к о с т ь » , — г о в о р и т т р е н е р .

Плавание: универсальный вид спорта для здоровья

Это один из лучших видов спорта для мужчин, особенно тех, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему, снизить нагрузку на суставы и проработать все группы мышц. Это отличная альтернатива бегу и силовым тренировкам, если есть проблемы с суставами или спиной.

Плавание развивает силу и выносливость без травмирующей нагрузки, улучшает работу легких и укрепляет сердце, помогает снять стресс и улучшить сон, идеально подходит для восстановления после травм. Идеально сочетать плавание с силовыми тренировками, чтобы укреплять мышцы и одновременно работать над выносливостью.

Бокс и единоборства: мощь, скорость и координация

Бокс, кикбоксинг, ММА, борьба и другие единоборства не только тренируют физическую силу, но и развивают скорость реакции, выносливость, координацию и уверенность в себе. Эти виды спорта помогают снять стресс, повысить уровень тестостерона и улучшить концентрацию. А еще — помогают контролировать эмоции и улучшить дисциплину.

« К а к о й в и д в ы б р а т ь ? Б о к с — р а з в и в а е т с к о р о с т ь , т е х н и к у у д а р о в , к о о р д и н а ц и ю . К и к б о к с и н г и л и т а й с к и й б о к с — а к ц е н т н а у д а р а х н о г а м и , т р е б у е т в ы с о к о й в ы н о с л и в о с т и . Б р а з и л ь с к о е д ж и у - д ж и т с у ( B J J ) — а к ц е н т н а б о р ь б е , о т л и ч н о р а з в и в а е т с и л у и с т р а т е г и ч е с к о е м ы ш л е н и е . К а р а т э , т х э к в о н д о — п р о д и с ц и п л и н у , с к о р о с т ь , п л а с т и ч н о с т ь » , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т .

Бег и функциональное кардио: выносливость и здоровье сердца

Бег, гребля, велосипед, HIIT-тренировки (интервальные нагрузки) укрепляют сердце, развивают выносливость и способствуют сжиганию жира, повышают уровень энергии и выносливость. И, что тоже очень важно в наше время, укрепляют психику, помогая бороться со стрессом. Если бег дается тяжело, можно заменить его скандинавской ходьбой, велосипедными прогулками или плаванием.

Йога и стретчинг: гибкость, баланс и профилактика травм

Несколько неожиданный пункт, верно? Но йога — это не просто растяжка, а комплексное укрепление тела и ума. Она помогает избавиться от зажимов, улучшить осанку, укрепить суставы и повысить концентрацию. Особенно полезна мужчинам, которые активно занимаются силовыми тренировками или спортом с высокой нагрузкой.

Мужчинам чудесно подходят классическая хатха-йога — базовая работа с растяжкой и дыханием. Аштанга-йога — это более интенсивный вариант, тренирующий выносливость (среди звезд этого направления много представителей сильной половины человечества), есть и более упрощенный функциональный стретчинг — он помогает предотвратить травмы при силовых тренировках. Даже если йога кажется непривычной, 1—2 занятия в неделю помогут улучшить осанку, ускорить восстановление мышц и снизить стресс.